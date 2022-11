RN pidió al Gobierno que anticipe contenidos de reunión por seguridad

El secretario general de RN, Diego Schalper, espera que la reunión con el Gobierno avance con "acciones concretas". AGENCIA UNO

14 de noviembre 2022

Renovación Nacional (RN) pidió al Gobierno que le anticipe los contenidos de la reunión que se realizará este lunes en el Palacio de La Moneda, en donde la ministra del Interior, Carolina Tohá, buscará avanzar en un acuerdo transversal por la seguridad.

El secretario general de la colectividad, Diego Schalper, abordó la previa al encuentro, el que está marcado por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien durante su visita a la Región de La Araucanía admitió la ocurrencia de actos terroristas en la Macrozona Sur.

“La ministra Tohá nos ha invitado hoy a los presidentes y secretarios generales a una reunión. Yo quiero contarles que le hemos solicitado que nos anticipe los contenidos de esa reunión, porque RN no está disponible para sentarse para la foto”, expresó el diputado.

Schalper agregó que "he escuchado muchas manifestaciones de víctimas inocentes de la delincuencia, que hoy día no entienden por qué este Gobierno no es capaz de ponerle discusión inmediata al estatuto de los policías o por qué no es capaz de ponerle discusión inmediata a la ley de inteligencia".

"Si ya abandonamos los prejuicios ideológicos, si ya el presidente Boric se dio cuenta -lo cual es una gran noticia- de que en La Araucanía hay actos de carácter terrorista, bueno que eso se refleje con acciones concretas", complementó.

Chahuán llegó a La Moneda con una guitarra

La solicitud de anticipo entregada por Schalper habría sido aceptada por el Ejecutivo, ya que cerca del mediodía se pudo ver al presidente de RN, Francisco Chahuán, llegando al Palacio de La Moneda para conversar con las autoridades.

El senador arribó a la sede de gobierno con un documento con las "100 medidas contra la delincuencia" realizado por su bancada y también con una guitarra, a propósito de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien durante una entrevista al programa Mesa Central de Canal 13 reconoció que durante sus primeros ocho meses en el cargo "nos dimos cuenta que otra cosa es con guitarra".