RN pone condiciones para aprobar Ley de Presupuesto: pide la salida de Nicolás Valenzuela de Metro

"No estamos dispuestos a aprobar ciertas partidas de la Ley de Presupuesto, específicamente del ítem de transporte”, indicó Longton. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 12 de octubre 2022 · 16:07 hs

La bancada de diputados de RN, encabezada por Andrés Longton salió a cuestionar el reciente nombramiento de Nicolás Valenzuela como director de Metro, luego que se conociera que hizo un llamado a los estudiantes a evadir este medio de transporte, por lo que anunciaron que condicionarán su apoyo a la Ley de Presupuesto a su salida.

"No estamos dispuestos a aprobar ciertas partidas de la Ley de Presupuesto, específicamente del ítem de transporte”.

El diputado Andrés Longton recordó que situaciones parecidas ya se dieron con Nicolás Cataldo, quien fue designado en un primer momento subsecretario del Interior, y de Cristóbal Cuadrado, actual subsecretario de Salud, “que trató de asesinos al ministro y subsecretaria de Salud, durante la pandemia”.

El diputado por Antofagasta, José Miguel Castro, añadió que la designación de Nicolás Valenzuela como director del Metro, “es sumamente grave. Este gobierno no me extrañaría que en la Conaf pusiera a un pirómano, así de simple. Así es el grado de locura propiamente tal que está llegando a tener”.

Una visión similar tiene su par de Republicanos, Juan Irarrázaval, quien expresó que "estamos hablando de una persona que hoy día se va a sentar en un directorio, dónde va administrar esa plata que ha llamado evadir. Recientemente esta Cámara aprobó miles de millones de pesos para el Transantiago, que tiene integración tarifaria con el Metro, por lo tanto a este caballero también le va a tocar intervenir en su administración. Hoy día en la ley del presupuesto están pidiendo 1.5 millones más para el mismo Transantiago”.

Ad portas de la discusión para aumentar el monto del subsidio anual que se entrega para el Transantiago, el diputado adelantó que “mañana en la sub comisión de presupuesto de Transporte, no vamos a apoyar ningún peso más para la partida de transporte hasta que no se resuelva la situación de este nuevo director del Metro".