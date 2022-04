RN presentó proyecto para asegurar la propiedad de los fondos de pensiones

Los legisladores presentando la propuesta. CEDIDA

Compartir











Por: Sebastían Dote 13 de Abril 2022 · 15:06 hs

La bancada de Renovación Nacional (RN) presentó durante este miércoles la reforma constitucional para asegurar la propiedad de los fondos de pensiones y la libertad de elección de sistema en la nueva Constitución.

La propuesta, que fue anunciada por el secretario general de Renovación Nacional, diputado Diego Schalper, junto a los diputados Miguel Mellado, Frank Sauerbaum, Camila Flores, José Miguel Castro y Paula Labra, entre otros, implicaría que "el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, el derecho de propiedad sobre las cotizaciones previsionales presentes y futuras, incluyendo el derecho a elegir libremente el sistema previsional aplicable, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Schalper expresó que “como diputados preocupados por los pensionados, preocupados de la sustentabilidad del sistema de seguridad social y preocupados de la solidaridad intergeneracional, hemos incorporado en el artículo 135 de la actual Constitución, que le fija los límites a la actual Constitución, no solo el carácter de República, no solo que sea democrático, no sólo el respeto a las sentencias judiciales y a los tratados internacionales, sino que también establezca la propiedad de los fondos de pensiones y la libre elección de sistema (...) le pido al presidente que se ponga la mano en el corazón y que le demos tranquilidad a los futuros pensionados”.

La diputada Flores agregó que “cuando tenemos al presidente de la República y a los ministros de Estado dando señales inequívocas en torno a este tema, evidentemente que a nosotros nos genera todos los resquemores posibles y nos asustamos, al igual que todos los chilenos, de que estos fondos puedan ser tomados por el Ejecutivo”.

Miguel Mellado, por su parte, dijo que "hemos visto señales de distintos ministros que hablan sobre el manotón que quieren darle al fondo de pensiones. La verdad es que no nos ha quedado claro porque entre ellos mismos se desdicen unos con otros. De repente, salen algunas cosas donde ellos quieren hacer la reforma con platas de las AFP y en otro momento dicen que no las van a tocar.

“Nosotros queremos certezas, por lo tanto, colocamos una reforma constitucional donde efectivamente hay una certeza de que no se van a tocar ni expropiar los fondos actuales”, cerró.