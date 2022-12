RN se distancia de posible nuevo plebiscito: "No expongan al presidente a dos derrotas electorales"

El secretario general de RN, Diego Schalper, cuestionó la idea de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 09 de diciembre 2022 · 15:47 hs

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se distanció de la idea manifestada por la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien sugirió convocar a un nuevo plebiscito de entrada en caso de que los diálogos por el proceso constituyente no lleguen a buen puerto.

La líder socialista había planteado la alternativa ante las insalvables diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el rol de los expertos y la composición del órgano que redacte la nueva propuesta de Carta Magna.

La idea de Vodanovic fue respaldada por el presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, quien en una entrevista a Radio Agricultura comentó que “para bien o para mal que exista acuerdo o que no exista acuerdo (...) y creo que frente a ese escenario la opción del plebiscito está abierta o la opción de enviar los proyectos de ley pertinentes con los detalles que la coalición valore y que demos el debate en el Congreso”.

Desde la centroizquierda e izquierda insisten en empujar por un órgano 100% electo y con expertos sin derecho a voto, mientras que Chile Vamos busca que el proceso avance con una fórmula mixta y con especialistas designados por el Congreso.

Rechazo a nuevo plebiscito

El diputado Schalper llamó al oficialismo a “no jugar con la ciudadanía”, planteando que las encuestas se han mostrado a favor del órgano mixto.

“Ellos saben perfectamente que no hay estudio de opinión alguno que no dé que un órgano mixto gana con mucha claridad respecto de un órgano 100% electo, porque la ciudadanía no quiere repetir la mala experiencia que acabamos de tener”, afirmó.

El parlamentario también recordó que el oficialismo viene de perder el plebiscito de salida, por lo que un nuevo proceso eleccionario podría dejar nuevamente expuesto al presidente Gabriel Boric.

“Creo que un Gobierno que pierde una vez dentro de su primer año de mandato, ya la tiene muy difícil, perder dos veces es una cosa mucho más difícil. Yo le pido al oficialismo que no exponga al presidente Boric a dos derrotas electorales en un mismo año”, añadió.