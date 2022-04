RN y la UDI piden al gobierno aclarar "no neutralidad" en la Convención tras dichos de Siches

La ministra del Interior afirmó en una entrevista que La Moneda no puede ser neutral durante el proceso constituyente. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 25 de Abril 2022 · 14:28 hs

Una nueva polémica protagonizó la ministra del Interior, Izkia Siches, luego de decir en una entrevista que en La Moneda "no nos corresponde ser neutrales en este proceso" que lidera la Convención Constitucional.

“Como Gobierno, nos corresponde garantizar que el plebiscito de salida funcione, hay muchos elementos en la Convención que están dentro de nuestro programa”, sostuvo Siches en entrevista con El Mercurio, lo que desató críticas al interior de la oposición.

Desde Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), solicitaron al gobierno y a la secretaria de Estado aclarar qué implica la “no neutralidad” de La Moneda.

Al respecto, el presidente de RN, Francisco Chahúan, dijo estar sorprendido porque "el gobierno ha anunciado que no será neutral frente al proceso convencional constituyente".

“Nosotros esperamos que esa no neutralidad sea para ordenar a su propia coalición y tener una mínima posibilidad de tener una Carta Fundamental que sea una casa de todos y no de algunos pocos. Esperamos que este llamado a la no neutralidad, no signifique efectivamente que funcionarios públicos van a hacer campaña por algunas de las opciones y en particular la del Apruebo”, recalcó el timonel de RN.

UDI califica como “lamentables” los dichos de Siches

La UDI se sumó a las críticas de RN en contra de la ministra Izkia Siches, a través de su presidente, Javier Macaya.

Según el timonel de la UDI, las declaraciones de la secretaría de Estado “nos parecen profundamente lamentables”, ya que, “hoy se niegan a conversar con sus convencionales, son incapaces de intervenir, en el buen sentido de la palabra, alineando el rumbo de la Convención, generando que la nueva Constitución ojalá construya un producto que sea unitario, que tengamos la capacidad de tener algo que una y no que desuna a Chile”.

“Al gobierno le queda poco tiempo para convencer a sus convencionales constituyentes de que hay que enmendar el rumbo”, complementó Javier Macaya.

Por último, Macaya agregó que La Moneda se negó a convencer en la Convención a sus representantes para incluir la “inexpropiabilidad de los fondos” en la nueva Carta Magna.