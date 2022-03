Reforma tributaria y de pensiones: Mario Marcel anunció las prioridades legislativas de Hacienda para este año

No obstante, precisó que no existen holguras fiscales como anticipó el gobierno anterior. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 22 de Marzo 2022 · 21:11 hs

El ministro Mario Marcel compareció por primera vez ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde dio a conocer más detalles de los proyectos que presentará la cartera a tramitación legislativa.

El secretario de Estado inició su exposición señalando que están revisando las estimaciones de ingresos y gastos comprometidos, para generar el Informe de Finanzas Públicas que se publicará a fines de abril.

No obstante, precisó que no existen holguras fiscales como anticipó el gobierno anterior. “Lo que uno puede decir desde ya, es que el panorama fiscal no es tan favorable como se llegó a plantear. Además, en la definición de lo que es favorable o desfavorable, tenemos que tener en cuenta que venimos de un déficit estructural de 11% del Producto. Entonces, uno más bien podría decir que es un escenario menos negativo, menos apretado, pero no exactamente holgura”.

Frente a las prioridades legislativas, el ministro de Hacienda señaló que el desafío que ha trazado el Presidente Gabriel Boric es generar un Pacto Tributario, y para ello, se convocará en abril a diálogos sociales. “Durante mayo vamos a trabajar en el afinamiento de una propuesta, y en ese momento vamos a empezar a hacer el trabajo pre legislativo con los parlamentarios y esperamos, entonces, llegar con un proyecto, uno o más proyectos de reforma en junio”, sostuvo el secretario de Estado.

Respecto de la posibilidad de paquetizar los temas de la reforma en varios proyectos, explicó que “pensar en un solo proyecto que permita recaudar 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) es bastante complejo. Podríamos tener un proyecto que fácilmente tuviera 200 páginas de extensión con cientos de artículos. Vamos a tratar de desagregarlo en paquetes más autocontenidos en términos de las propuestas de reforma y también del destino que le queremos dar a los recursos”.

Asimismo, enfatizó que la reforma tendrá el acento sobre los impuestos personales y no sobre las empresas, en reducir la evasión y la elusión sustancialmente, en el royalty a la gran minería y en impuestos verdes.

En cuanto a pensiones, puntualizó la necesidad de contar con una reforma previsional que mejore las tasas de reemplazo: “En cuanto a la relación entre pensión y últimas remuneraciones de los trabajadores, estamos bastante abajo en la comparación con los países de la OCDE, parte de lo cual se explica por un aporte previsional mucho menor, por las lagunas previsionales, por los costos del sistema. Todos estos factores al final terminan redundando en que hay una proporción alta de trabajadoras y trabajadores con pensiones insuficientes”.

Detalló que sobre este punto también habrá un diálogo social para extraer los principios que rijan al nuevo sistema, y en base a ello, configurar un proyecto de ley que pueda llegar al Congreso durante el próximo año.

También mencionó entre las prioridades la moción para modificar el Código Tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre los abonos en cuentas bancarias al Servicio de Impuestos Internos, y otras sobre Gobiernos Corporativos, Regulación y Protección de Datos Personales, y Registro de Deuda Consolidada. Y en términos de plazos, el ministro recordó que el primer proyecto a enviar al Congreso será el reajuste del salario mínimo.