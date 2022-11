René Alinco ahora es acusado de tener "olor a incienso" en su oficina: "Les molesta el olor a pueblo"

La interrupción de René Alinco en el discurso de Vlado Mirosevic y la acusación de hálito alcohólico abrió una polémica que no se detiene en la Cámara de Diputados AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 09 de noviembre 2022 · 14:37 hs

“Debemos dignificar la política, no podemos permitir parlamentarios que lleguen al trabajo con hálito alcohólico, ni faltas de respeto de ningún tipo. Modificaremos el reglamento para este tipo de situaciones y para aplicar sanciones más fuertes”.

La molestia de Vlado Mirosevic era evidente. En su primer discurso como nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el parlamentario ariqueño fue interrumpido por su colega René Alinco, quien se puso de pie para intentar frenar la exposición del nuevo líder de la Cámara.

La polémica llegó a tal punto que Alinco fue expulsado de la bancada del Partido por la Democracia (PPD). “Es imposible conversar con él”, fue una de las frases de Cristián Tapia que ratificaron la distancia con el legislador por la Región de Aysén.

Este conglomerado, además, comenzó de inmediato las gestiones para acelerar el proyecto que permita realizar un alcotest a diputadas y diputados tal como ocurre con el examen antidrogas que ya debutó en el Congreso.

Alinco y el “olor a pueblo”

René Alinco es uno de los personajes más reconocidos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esta interrupción del discurso del nuevo presidente del órgano se suma a una serie de problemas que ha tenido que enfrentar en su vida política.

Atrás quedó la historia de cuando fue sorprendido por Carabineros teniendo relaciones sexuales en su camioneta o cuando fue detenido por conducir su vehículo bajo la influencia del alcohol.

Para él estos hechos siguen vigente en la memoria de algunos y por eso han aducido a un hálito para enfrentarlo durante las últimas horas. “A veces mi pasado me condena, pero lo principal no es el hálito alcohólico, sino cómo se está actuando acá”, comenzó al defenderse.

“Seguramente al diputado (Hernán) Palma le molesta el olor a pueblo. Aquí también vienen olores bastante extraños y por lo tanto habría que poner un sistema para determinarlo. Lo único para determinar el hálito alcohólico es un examen médico… Que algunos revisen las oficinas de algunos integrantes de este Congreso y les aseguro que más de una botellita van a encontrar por ahí. Ya los vamos a decir con nombre”, dijo Alinco este miércoles en Valparaíso.

“Se me calumnia, se me acusa de parte del presidente y del jefe de bancada, que lo más cercano que estuvieron a mí es 25 a 30 metros de distancia. Inmediatamente la bancada lo acuerda y se me expulsa. Hoy no tengo bancada, no tengo comité, pero ingresaremos a alguno que nos dé la libertad de acción, que nos deje pensar libremente y que no practique ni predique el sometimiento a otro poder del Estado”, agregó el representante del distrito 27.

La respuesta de Hernán Palma

El mensaje que entregó René Alinco sobre Hernán Palma no pasó inadvertido para los implicados en esta controversia entre diputados. El médico cirujano y militante del Partido Humanista (PH) respondió las frases de “olor a pueblo".

“Primero, ¿qué es el olor a pueblo? Es como si el pueblo tuviera un olor diferente al resto de la gente… Si él pretende decir que el olor a alcohol es olor a pueblo, me parece una ofensa gravísima, porque está diciendo que el pueblo es alcohólico. Que se haga cargo, ayer su oficina estaba pasada a incienso, lo digo con todas sus letras”, dijo Palma.

“Lamentablemente no tenemos alcotest acá, pero iniciaré un proyecto de ley para que en estos casos los diputadas y diputados que lleguen en estado de alteración de conciencia se les pueda tomar este examen sacándolos de la sala. Aquí hay sectores políticos que se han encargado de tratar de interconectar el posible consumo de algunas sustancias con el narcotráfico. Bueno, yo quiero dejar explicitado acá que nadie puede entrar a la sala en estado de intemperancia bajo ninguna circunstancia. Justamente el pueblo nos está pagando para que trabajemos para el pueblo", anunció el legislador de la Región Metropolitana.