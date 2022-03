René Alinco anuncia proyecto de quinto retiro y pone condiciones para bajarlo

El congresista, que integra la oficialista bancada del PPD, espera que el Ejecutivo concrete los reajustes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 14 de Marzo 2022 · 14:16 hs

El diputado independiente René Alinco anunció durante este lunes la presentación de un proyecto de quinto retiro de fondos previsionales, el que estaría dispuesto a bajar si el Gobierno cumple con dos condiciones.

El congresista, que integra la oficialista bancada del PPD, aseguró al canal 24 Horas que seguirá adelante con la propuesta hasta que el Ejecutivo se comprometa a elevar el sueldo mínimo y las pensiones básicas a $500.000 y $250.000, respectivamente.

“Cuando presentamos el primer, segundo y tercer 10% lo hicimos una convicción clara y objetiva de una necesidad clara que vivían los trabajadores y trabajadoras del país. Fue una decisión política a un problema social, y eso mismo sucede hoy”, expresó.

Alinco añadió que “el Ejecutivo debe darse cuenta que la situación económica del pueblo chileno va de mal en peor”, precisando además que la única forma de retirar la iniciativa legislativa será "que suban el sueldo mínimo a $500.000 y que las pensiones suban a $250.000".

“Si el Gobierno de Boric o el ministro de Hacienda hacen una presentación sobre reajustes en el ingresos de trabajadores no tendremos necesidad de un quinto retiro. El papa dijo una vez que los pobres no pueden esperar. Yo digo hoy que la lucha contra el hambre y necesidades de los chilenos no pueden esperar”, complementó.

El anuncio del diputado llegó después que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), señalara que es posible “reabrir el debate” sobre un nuevo giro previsional si es que es necesario.

Durante una vocería en La Moneda, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, reiteró la postura del Gobierno contraria a los retiros, afirmando que se está trabajando “en alternativas que están enfocadas en una recuperación inclusiva de la economía”.

“Nuestra posición política va por la línea de construir una alternativa que implique seguridad previsional a todos los que habitan el territorio, esa es nuestra forma de terminar con el sistema abusivo, injusto, que ha significado la AFP en nuestro país y que tiene lamentablemente en situación de miseria a muchos jubilados y jubiladas”, manifestó.