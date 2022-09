Reviven palabras de Daniel Stingo tras elección de convencionales: "Los acuerdos los vamos a poner nosotros"

Daniel Stingo fue elegido convencional constituyente con una amplia mayoría nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 05 de septiembre 2022 · 13:42 hs

Daniel Stingo, abogado y ex convencional constituyente, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales, luego de que reflotaran antiguas declaraciones tras confirmarse el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida.

Se trata de un video que data de mayo del año pasado, tras la elección de constituyentes, donde el ex panelista de matinales de televisión logró una mayoría nacional en el distrito 8 con más de 111 mil votos.

En ese entonces, Stingo participó en el programa Estado Nacional donde envió un duro mensaje a los convencionales electos de Chile Vamos. Ahí les enrostró que serían minoría en la Convención.

“Los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, que quede claro. Los demás tendrán que sumarse. ¿Quiénes somos nosotros? Los que no somos de derecha, los que no estábamos por el Rechazo. Aquí no ganó la derecha y ahora no son una mayoría”, sostuvo Daniel Stingo.

En esa misma línea, el abogado indicó que “los que ganamos representamos a la gente y si quieren unirse a discutir, ningún problema. Pero si quieren privatizar todos los derechos, disculpe, va a perder. Aquí los derechos sociales se desprivatizan, todos, y el agua también. Ustedes (derecha) no pueden imponer nada porque perdieron".

En ese entonces, Constanza Hube destacó “el nivel de arrogancia” que estaba demostrando el abogado en el programa de TVN.

El silencio de Daniel Stingo

Las declaraciones de Daniel Stingo que reflotaron en redes sociales tras el triunfo del Rechazo ocurren cuando el ex convencional no ha emitido declaración alguna en las últimas horas.

En Twitter sus últimas publicaciones datan del jueves en el cierre de campaña, mientras que en Instagram subió una imagen sufragando este domingo.

“Con la esperanza intacta, por los cambios necesarios, por un Chile inclusivo y paritario”, consignó.