Revolución Democrática suspende militancia de Kena Lorenzini tras caso de acoso sexual y laboral

La decisión fue tomada luego que un sumario municipal confirmara la veracidad de las denuncias en su contra, pero sin establecer sanciones.

Por: Cristián Meza 25 de Marzo 2022 · 18:44 hs

Revolución Democrática (RD) informó que suspendió la militancia de la concejala Kena Lorenzini, a raíz del caso de acoso sexual y laboral contra una ex funcionaria de la municipalidad de Ñuñoa.

En un escueto comunicado, la colectividad indicó que “informamos que en virtud del proceso iniciado contra María Eugenia Lorenzini, el Tribunal Regional Metropolitano de Revolución Democrática ha decidido suspender su militancia, razón por la cual se suspenden sus derechos y obligaciones como miembro de nuestro partido”.

Esto, luego que un sumario municipal ratificara la denuncia realizada por la asesora de Lorenzini, de iniciales C.E. de 28 años, quien dio cuenta de una serie de episodios de acoso de diversa índole en su contra.

Así, la trataba de “esclava blanca” delante del resto de concejales, además de cuestionar que hiciera uso de dos días administrativos para asistir al funeral de su abuelo, junto con jornadas laborales cercanas a las 12 horas.

Junto con ello, le realizó comentarios de índole sexual. "Ella hacía comentarios de que era buena en la cama y que las chicas más jóvenes con quienes había salido le halagaban sus cualidades sexuales… Solo atiné a decirle que los comentarios estaban fuera de lugar y del contexto laboral, y que mi mamá tenía su misma edad”, indicó la víctima.

Si bien el sumario confirmó la veracidad de los hechos denunciados, no se determinó ninguna sanción contra Kena Lorenzini, lo que terminó derivando en la renuncia de la afectada a la municipalidad.

"Tras el sumario no hubo ninguna sanción. Me sentí pasada a llevar. Al final yo me tuve que ir y ella sigue en su cargo. Yo denuncié a su compañera de partido (de la alcaldesa). Me mandaron a capacitación. Todo fue para la foto”, expresó C.E. a La Segunda.

Por su parte, Kena Lorenzini se refirió a estos hechos en los últimos días, reaccionando molesta ante las continuas críticas en su contra por este, acusando a la prensa de mentir. La concejala agregó que ya se disculpó por lo sucedido, pero dejó en claro que no hubo acoso, a pesar de que el sumario municipal lo ratificó.