Ricardo Amado, estratega electoral, sobre el Plebiscito de Salida: "Va a ganar el que sea capaz de convencer que sí va a haber cambio"

Ricardo Amado afirma que el presidente Boric ha atado el destino de su gobierno al resultado del Plebiscito de Salida. AGENCIA UNO

Por: Hugo Infante 13 de julio 2022 · 08:00 hs

La consolidación del Rechazo como una alternativa real para el Plebiscito de Salida sacudió a la izquierda que está por el Apruebo. Las encuestas ya golpearon al gobierno, que comenzó a sacar toda la artillería presupuestaria disponible para acortar distancia en lo que se avizora como un fracaso en lograr una nueva Constitución tras un año de trabajo en la Convención.

Sin embargo, la derecha y centro derecha han dado el primer paso en que caso de que se rechace el borrador de la Constitución escrito por 155 convencionales en el ex Congreso Nacional.

El debate que se viene es quién presentará la mejor alternativa post 4 de septiembre, con la Constitución de 2005 (ex 1980) declarada por muerta en el Plebiscito de Entrada del 25 de octubre de 2020.

"Creo que va a ganar el que sea capaz de convencer a la gente que sí va a haber cambio", afirma el estratega político Ricardo Amado sobre lo que se viene para Chile.

Ricardo Amado es profesor en la Escuela de Gobierno Aden de la Universidad George Washington y asesor de campañas políticas en Ecuador, México, Panamá y República Dominicana. Fue compañero de Sebastián Kraljevich Chadwick, uno de los cerebros tras el triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta, actualmente designado como embajador de Chile ante las Organización de Estados Americanos (OEA).

El académico afirma que el proceso chileno es claro: los ciudadanos quieren un cambio, a pesar de que haya arrepentidos y de los altos y bajos por los que ha pasado el proceso constitucional.

Ricardo Amado, estratega electoral.

Los votantes del Apruebo y Rechazo

Amado identifica a un grupo de votantes que tiene una tendencia a aprobar, quiere un cambio, ya sea con razón o sin razón y quiere dejar atrás el pasado, "lo que ellos entienden que es la Constitución de Pinochet. Entienden que ahí hay cosas más buenas que malas", aún cuando la ciudadanía haya recibido fragmentos e información segmentada: "Vemos cosas en las redes sociales, nos pasan un meme, nos pasan un video, nos dicen esto es malo. Los mapuche esto, los indígenas, esto, pero no entendemos la discusión de fondo".

Entre los indecisos, Amado identifica a algunos indiferentes, que no entienden nada y tampoco están buscando mucha información. Por contrapartida, están los que rechazan y les da miedo, porque "todavía no han terminado de decidir. Les da miedo que se pierda una oportunidad de cambio histórica". Y por último, "están los que rechazan y que no les hace falta ninguna razón. Nunca les hizo falta, nunca les ha hecho falta alguna información y entienden que se va a acabar el país, se va a acabar todo, se va a acabar la vida (no me estoy burlando de nadie). Desde ahí hay algunos polos antagónicos".

Por esto, el estratega político reafirma que el 4 de septiembre va a ganar el que sea capaz de convencer que sí va a haber cambio, por lo mismo, apunta a que el Rechazo debe fortalecer esa parte de su discurso, a pesar de las señales que han visto en las últimas semanas.

"Pero tiene que haber algo más contundente, quien le diga que están convenciéndose de que aquí hay más cosas malas que positivas, pero que les da miedo perder esta oportunidad histórica, que sí se van a hacer estos cambios. Ahí es donde yo creo que tendría que pasar por la crisis de representación en términos de que los ciudadanos han dado... no de que están en contra de todos los políticos, pero están en contra de las formas de representación política, están disgustados con las formas, con los estilos y esto también hay que tomarlo como lección", explica Amado, quien afirma que hay que sintonizar con ese estado ánimo. “El Apruebo y el Rechazo tiene que ser enarbolado más que como una campaña de partidos políticos, sino que una de movimientos sociales, actores organizados y de ciudadanos”.

"Si los ciudadanos sienten que hay un secuestro de una parte de un grupo de actores políticos desgastados, esto podría generar una nueva tensión", sentencia Amado.

El voto prestado

Boric llegó a La Moneda acompañado por un conglomerado que incluía a sectores de izquierda radical, centro izquierda y moderados que se unieron en el sufragio para vencer al candidato de la derecha conservadora representada por José Antonio Kast.

El contundente triunfo (55,9% vs 44,1%) auguraba espacio y apoyo de la ciudadanía para realizar las reformas necesarias de su programada firmado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. No obstante, el 22 de abril -a poco más de 41 días de haber asumido la presidencia- registraba un 34% de aprobación. Según la última encuesta Cadem del 10 de julio marcaba 36%. Un rápido deterioro alineado con la confianza de los chilenos en la Convención Constitucional y el probable resultado Plebiscito de Salida.

La rápida caída en la aprobación del mandatario, según Amado, podría explicarse por los países que tienen segunda vuelta, donde el electorado vota por el mal menor y el elegido, termina gobernando con votos prestados.

"Nadie, ni en Chile ni en ningún lado, nadie que gana tiene 52% y 53%. Tiene 52% y 53% que piensa que el otro era más malo, algunos con más ilusión, otros con poquísima ilusión, pero eso genera un desafío grande a la gobernabilidad. Tienes expectativas grandes y dificultades para cumplirlas", afirma el académico.

"El presidente tiene muy claramente atado su destino al resultado de la discusión constitucional", concluye Amado.