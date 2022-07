Ricardo Hormazábal explicó por qué votará Rechazo: "¡Están creando un país de 12 naciones!"

"Yo no creo que la propuesta constitucional fortalezca la democracia", aseguró Ricardo Hormazábal. Archivo Agencia UNO.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 29 de julio 2022 · 10:02 hs

Para el ex presidente de la Democracia Cristiana, Ricardo Hormazábal, el proyecto de nueva Constitución tiene lo que él denomina como "un defecto de nacimiento", por lo que aseguró que votará Rechazo el próximo 4 de septiembre, ya que considera que la propuesta "crea un país de 12 naciones" y cree que "esto de 'aprobar para reformar' suena a hipocresía".

Cuestionó también que el texto crearía ciudadanos de distinta categoría y reflexionó que Chile "es un país injusto, donde los que han estado en el gobierno, desde los comunistas, los demócratas cristianos y la derecha, tienen que rendirle cuenta a los chilenos".

Hormazábal fue uno de los invitados por EL DÍNAMO al primer episodio del programa "Política para Todos", conducido por la periodista Ximena Torres Cautivo. Los otros panelistas fueron Ericka Portilla (PC), Fuad Chahín (DC) y Domingo Lovera.

El enojo

Ricardo Hormazábal comenzó su intervención asegurando que “yo no creo que la propuesta constitucional fortalezca la democracia”, que fue el tema central de la jornada.

Y fue ahí cuando planteó que "la propuesta constitucional tiene un defecto de nacimiento. Y y este es que se tomó una decisión cuando la gente estaba enojada. Yo mismo estaba enojado con la clase política respecto al fracaso que nos han conducido, construyendo una democracia semisoberana, en que marginan al ciudadano de la toma de decisiones".

También ahondó en el tema de la supuesta existencia de ciudadanos de distinta clase. "Yo soy hijo de una inmigrante, y esta propuesta constitucional me deja como ciudadano de segunda categoría respecto al 12 por ciento de los chilenos que se declaran descendientes de pueblos originarios ¿Cómo va a ser democrático eso?", preguntó.

Privilegiados

Al justificar esta percepción, Ricardo Hormazábal se refirió al Artículo 34, que dice que "los pueblos originarios tienen la posibilidad de mantener sus tradiciones, reconocimiento e instituciones, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado".

Entonces se puso en la situación de tener que ir a votar para el plebiscito rigiéndose por la nueva Constitución: "Yo, mestizo, si no voy pago una multa en el Juzgado de Policía Local. Y ellos, si lo desean participan o no. ¿Es o no un privilegio?", volvió a preguntar.

Al ahondar en el tema de las diferencias que establece el texto con los pueblos originarios, el ex senador DC sostuvo que aquellos "tendrían la posibilidad de cumplir o no sus obligaciones como ciudadanos chilenos. ¡Porque están creando un país de 12 naciones!. Un solo país, que aunque diga en el artículo tercero que no puede dividirse, ustedes están creando 12 naciones distintas, y eso produce un riesgo a la democracia y a la estabilidad del país. Y eso es muy grave".

¿Y la DC?

Luego Ximena Torres Cautivo le hizo a Hormazábal la pregunta políticamente incorrecta: "¿Cuándo se jodió la DC?"

"Cuando asumió el neoliberalismo. La crisis es porque la Democracia Cristiana es un proyecto basado en la persona, en el respecto de los derechos humanos, en la capacidad de trabajar con otros para construir un país mejor", sostuvo primero.

"Yo quiero que puedan vivir en paz los comunistas, los demócratas cristianos, los chilenos de derecha u otros, en un país más justo. Para eso tengo que votar Rechazo", recalcó Hormazábal.