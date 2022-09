Ricardo Lagos analiza el resultado del Plebiscito: "No vamos a decir que Boric salió fortalecido"

Ricardo Lagos se mostró disponible "para lo que pueda servir" de cara al futuro. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 06 de septiembre 2022 · 07:37 hs

Ricardo Lagos Escobar, ex presidente de la República, realizó un análisis del Plebiscito de Salida que se desarrolló este domingo en el todo el país.

Tras una jornada marcada por la alta participación ciudadana, finalmente más de un 60% optó por rechazar la propuesta de nueva Constitución escrita por la Convención Constitucional.

En un encuentro con los medios, el ex mandatario indicó que “el Presidente (Boric) se la jugó por una opción, no vamos a decir que salió fortalecido”.

En ese sentido, precisó que “Boric entendió que tenía derecho, como ciudadano, a decir cómo votar, pero generó un problema, su opción legítima hizo que se confundiera el rol de Presidente con usar el voto para evaluar a su gobierno”.

Posteriormente, en diálogo con La Tercera profundizó en su punto de vista. “Creo que lo que ayer ocurrió fue un conjunto de elementos, unos sobre otros, en donde se estaba votando sí, es cierto, una Constitución, pero también se estaba votando un juicio político sobre el gobierno”, expresó.

“Un juicio político sobre el Presidente, también un juicio político sobre las promesas del Presidente. Cuando se salía a preguntar por qué votaron así ah, porque no ha cumplido sus promesas”, añadió.

Para Ricardo Lagos, el error que cometió Gabriel Boric fue ponerse “tan al frente” del Plebiscito, porque “Pensó que de esa manera ganaba el Apruebo, se tenía confianza”, indicó.

Sin embargo, agregó, “al final él hizo eso consciente de que estaba arriesgando y lo hizo para ganar obviamente, pero creo que efectivamente la ciudadanía tendió a vincular no solamente el trabajo de la Convención, que ya venía de un deterioro acelerado, con la gestión del Presidente cuando él se puso al frente de todo. Visto después, claro, no fue suficiente que se pusiera al frente para salvarlo”.

Resultado sorprendente

El ex presidente Ricardo Lagos reconoció que el resultado del Plebiscito de Salida “nos sorprendió a todos” y lo calificó de “un terremoto de grado elevado”.

En esa misma línea, calificó este proceso constituyente como “una falla de la política chilena”.

“Yo nunca pensé que escribiendo una Constitución no íbamos a ser capaces de consensuar las reglas para dirimir las diferencias. O sea, por definición, una Constitución, ley de leyes, tiene que tener un amplio grado de aceptación, porque con eso me guío para resolver las diferencias”, afirmó.

Por lo mismo, agregó, “cuando ya vi que en esto íbamos a un callejón sin salida, y es Apruebo o Rechazo, yo dije esto es lo peor que le puede pasar a Chile y por eso salí con este cuento del Apruebo o Rechazo”.

Consultado por los pasos que deberían seguirse de ahora en adelante, Ricardo Lagos manifestó que si se logra un acuerdo parlamentario amplio, y se desea una nueva Convención, es Boric quien debe “llevar la batuta”.

Aún así, manifestó que para él lo que debiera hacerse es imitar a Arturo Alessandri, presidente que bajo su mandato se creó la Constitución de 1925.

“¿Qué hizo el León de Tarapacá? Mientras elegían la asamblea constituyente, nombró a un grupo de 20 o 25 expertos, de sabios, y dijo tengan un borrador preparado cuando llegue la asamblea Constituyente. Y, efectivamente, en esa asamblea constituyente, todos los sabios de la época están ahí”, comentó.

Por último dejó en claro que “yo estoy disponible para lo que pueda servir (...). Si eso ayuda, no me voy a negar, yo quiero a Chile, por eso me metí a hacer estas cosas”, cerró.