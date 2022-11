Ricardo Lagos por rol de Gabriel Boric en la nueva Constitución: "Tiene una responsabilidad muy grande"

El ex presidente Lagos analizó el rol del presidente Boric en el proceso constituyente. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 30 de noviembre 2022 · 09:10 hs

El ex presidente Ricardo Lagos afirmó este miércoles que el presidente Gabriel Boric jugará “un rol muy importante” en el proceso constituyente que sigue en curso, en medio de un acuerdo que aún no está cerrado entre las fuerzas políticas.

El ex mandatario participó de la ceremonia de inauguración de la escultura del ex mandatario Patricio Aylwin, emplazada en la Plaza de la Ciudadanía, en pleno Palacio de La Moneda.

Un poco antes de la ceremonia, el ex presidente Lagos fue consultado sobre el papel que deberá ocupar el actual jefe de Estado en la redacción de la nueva Carta Magna, la que según él sigue siendo una aspiración ciudadana a pesar del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

“El presidente Gabriel Boric tiene una responsabilidad muy grande. El país requiere una nueva constitución y esa constitución va a llevar la firma del presidente Boric”, expresó Lagos.

La ex autoridad manifestó además que “creo que él (el presidente) va a jugar un rol muy importante, no me cabe ninguna duda”.

Gobierno pidió urgencia para el debate constitucional

Durante el lunes el Gobierno pidió urgencia a los sectores políticos para avanzar en un acuerdo por una nueva Constitución, aunque también planteó la necesidad de concretar un buen camino en esta materia.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó que el Ejecutivo “está por generar un equilibrio. En estas cosas, los equilibrios son sumamente importantes, entre el sentido de urgencia, porque la ciudadanía ve que es muy importante que haya claridad del camino que va a seguir el país respecto de un proceso constituyente que sabe que es relevante”.

"Porque las causas más profundas que llevaron al estallido social están todavía presentes y entre ellas está la ausencia de un verdadero pacto social y político que quede consignado en una Constitución hecha en democracia, pero también el que el dialogo se desarrolle de buena forma para que el acuerdo sea lo más sostenible", añadió.