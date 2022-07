Rincón, Walker y Chahín tras definición de la DC por el Apruebo: "No nos vamos a callar"

Los militantes DC ratificaron su postura por el Rechazo. AGENCIA UNO

Los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, además del ex convencional Fuad Chahín, aseguraron este jueves que utilizarán “todos los espacios disponibles” para manifestar su respaldo a la opción Rechazo en el plebiscito de salida, a pesar de que la Junta Nacional de la DC decidió inclinarse por el Apruebo.

En un punto de prensa en la sede del Congreso Nacional de Santiago -que hasta el lunes pasado acogió a la propia Convención Constitucional-, los militantes demócratacristianos aseguraron que seguirán expresándose a favor de su opción.

“Respetamos la decisión, pero el propio voto político señala que se respeta la libertad de conciencia y nosotros en conciencia no sólo vamos a votar por la opción Rechazo, para continuar trabajando por un nuevo texto constitucional que realmente nos una y nos reencuentre”, señaló Chahín.

El también ex presidente de la DC añadió que “no se nos puede pedir que estemos amordazados, solo podemos expresar lo que nos dicte nuestra conciencia escondidos en la cámara secreta, esa es la antítesis de la democracia”.

Sobre la forma en la que la directiva liderada por Felipe Delpin resolvió la postura de la DC, el ex convencional planteó que "los que tensionan el partido son los que generaron este mecanismo ad hoc para obtener este resultado, sin respetar la libertad de expresión, sin respetar la libertad de acción y sin consultar a la base militante. Hay algunos que hoy quieren silenciarnos”.

Walker, en tanto, aseguró que seguirá trabajando por un nuevo proyecto de Constitución, añadiendo que "no nos vamos a callar, porque creemos que la democracia se defiende con valentía y coraje, sin escuchar a las barras bravas".

La senadora Rincón agregó que “vamos a explicar nuestra decisión en todos los espacios que sea posible, sobre si vamos a hacer campaña en una franja de un partido político, le digo que no. Pero no son los únicos espacios que existen para hacer campaña”.

“Yo no voy a renunciar a la DC. No lo hice en momentos tremendamente dolorosos, donde no se respetó la democracia, no lo voy a hacer ahora”, complementó la legisladora, recordando su frustrada precandidatura presidencial, la que se cayó debido a la irrupción de la figura de Yasna Provoste.