Rincón le envía recado a Gabriel Boric: "Tiene que preocuparse de gobernar"

Ximena Rincón no compartió que Kast llamara a Boric como jefe de campaña del Apruebo.

Por: Rodrigo León 20 de julio 2022 · 07:38 hs

La senadora Ximena Rincón (DC) se refirió a las críticas que ha recibido en los últimos días el presidente Gabriel Boric por sus declaraciones respecto del Plebiscito de Salida. De hecho, el Partido Republicano llegó hasta Contraloría, acusando al mandatario de intervencionismo a favor del Apruebo.

En conversación con el programa Vía Pública del canal 24 Horas, la parlamentaria sostuvo que “el Presidente tiene que informar que hay un plebiscito, que se juega el Apruebo o el Rechazo y que es una decisión de la ciudadanía, está bien que se haga. Que reparta textos es bueno y es sano”.

"Eso no me preocupa, me preocupa cuando se empiezan a dar opiniones a favor de una opción", recalcó Rincón. Si bien no compartió que José Antonio Kast lo calificara de jefe de campaña del Apruebo, como ha sido tildado, pero que “tiene que preocuparse de gobernar”.

“Lo dije hoy día. Hay temas que son urgentes: el tema de la delincuencia, la inflación, el costo de vida de las familias es muy complejo y, obviamente, las personas buscan en el Presidente o Presidenta de la República alguien que se preocupe y les de respuestas”, agregó.

Proyecto de los 4/7

Durante esta entrevista, además de enviarle este recado al presidente Gabriel Boric, la senadora Ximena Rincón también se refirió al proyecto de los 4/7 que fue postergado para este miércoles.

Sobre la iniciativa, la demócrata cristiana aseveró que a raíz de la situación país “debería ser un proyecto que se apruebe rápido” y que “permita cerrar esta discusión”.

“Es importante, no sólo para lo que pase después del 4 de septiembre, sino que es importante para las señales de que es posible construir acuerdos y confianza que es lo que la ciudadanía quiere”, añadió.

En esa misma línea, afirmó que “el tema constitucional nos ha fraccionado y dividido durante muchos años”, por lo que hay que darle prioridad a temas como la seguridad y la inflación.