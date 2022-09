Rincón y Maldonado se declaran en reflexión y no formarán parte del partido de Amarillos

Rincón y Walker son dos de las figuras de la DC que se encuentran evaluando su militancia y creación de un nuevo partido. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 22 de septiembre 2022 · 16:04 hs

Uno de los momentos más tensos se vive en estos momentos al interior de la Democracia Cristiana, ya que varios de sus integrantes más insignes se encuentran pensando en renunciar a la militancia luego del quiebre que tuvieron con la mesa por apoyar la postura del Rechazo, que resultó victoriosa en el pasado Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

Entre las figuras más reconocidas se encuentra Ximena Rincón, quien, acorde a cercanos a ella, se encuentra en “periodo de reflexión” sobre continuar la militancia, según consigna La Tercera. Actualmente, la senadora es una de las líderes de los DC que quieren formar un partido propio, luego de que la actual mesa los amonestara formalmente por haber apoyado la opción del Rechazo, considerando que el partido votó por apoyar el Apruebo.

Quien también se encuentra en la misma disyuntiva es Matías Walker, quien también alistaría su salida del partido de la falange.

El ex convencional Fuad Chahin -quien fue denunciado junto a Rincón, Walker y el ex presidente Eduardo Frei por su postura a favor del Rechazo- comentó que “por ahora no (renunciaré), pero entiendo perfectamente a quienes se van o están pensando en irse, porque cada día es más difícil quedarse en este partido con el ambiente que hay, con la falta de convicción política y con la incapacidad de tener una definición política clara en los momentos que vive el país”.

Reunión con Amarillos

Es así como algunos personeros “díscolos” de la DC se reunieron de forma telemática con el senador Carlos Maldonado y Sergio Solís Mateluna, uno de los dirigentes de Amarillos por Chile.

Sin embargo, la reunión no tuvo el efecto esperado por Solís, quien es uno de los que se encuentra organizando la conformación del grupo como partido político, luego de que los personeros le anunciaran que no piensan formar parte de su partido.

Fuentes cercanas dicen que el principal problema que tienen con los Amarillos es que, sobre todo desde regiones, los ven como parte de la “elite santiaguina”, lo cual les podría jugar en contra para las próximas elecciones.