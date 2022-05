Rodrigo Delgado por macrozona sur: "Solo la entrega de tierras no va a solucionar el conflicto"

La ex autoridad analizó la situación en la macrozona sur. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 30 de mayo 2022 · 10:11 hs

El ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que la entrega de tierras a comunidades mapuche no es suficiente para enfrentar los episodios de violencia en la macrozona sur, los que se agudizaron durante la semana pasada con un ataque que terminó con la muerte de un trabajador forestal en la comuna de Lumaco, en la región de La Araucanía.

La ex autoridad del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera analizó el tema mientras la actual administración sigue analizando una posible extensión del Estado de Excepción, medida que decretó en medio de las diferencias del bloque oficialista.

“El costo de la vida y las materias sobre seguridad se ha comido la agenda de este gabinete”, expresó la ex autoridad en conversación con radio Pauta.

En ese sentido, el ex alcalde de Estación Central manifestó que “hay que ser claro en el mensaje y en las señales (...) Lo de acotado tiene que ver con una sensibilidad política”, añadiendo que "el diálogo es un medio, no es un fin. El Estado de Excepción es una medida paralela".

Delgado también analizó el plan de compra de tierras anunciado por el Ejecutivo, el que busca enfrentar la crisis junto con el incremento de las medidas de seguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía.

“Solo la entrega de tierras no va a solucionar el conflicto. Lo que pasa es que a lo mejor hay mucha gente que se tienta en ver esto como que fuera una lista de supermercado y que dijera 'estas son las 10 recetas, los 10 productos que tenemos que tener en el carro, y después de eso estamos listos para poder solucionar el problema'”, planteó.

El ex jefe de gabinete explicó que “el problema es complejo, no es uno a uno, no es solo tierra, es tierra y a lo mejor capacidad de gestión, también que haya personas que tengan las armas hoy como opción y que las dejen de verdad”.