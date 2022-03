Rodrigo Rojas Vade oficializa su renuncia a su escaño en la Convención Constitucional

“Mi gravísimo error y el daño que causé ya no afectarán el trabajo de la Convención ni servirán para la campaña política de quienes quieren mantener un sistema injusto", puntualizó. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 11 de Marzo 2022 · 21:15 hs

Rodrigo Rojas Vade, otrora integrante de la ex Lista del Pueblo, oficializó este viernes su renuncia al pleno de la Convención Constitucional, tras dejar de asistir en septiembre pasado luego que se conociera que inventó un cáncer.

Y es que este viernes el Diario Oficial publicó la ley que permite la renuncia de los convencionales, tras su despacho desde el Congreso Nacional, por lo que Rojas Vade envió su dimisión a María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención.

“Tal como lo expresé públicamente en septiembre de 2020, decidí renunciar a mi cargo luego de reconocer que mi estado de salud no se originaba en un cáncer sino que en otras enfermedades, e informé que dejaría de trabajar en la Convención hasta que se me permitiese renunciar formalmente”, expresó el ahora ex convencional.

Rojas Vade reconoció que mentir que padecía cáncer "ha sido el peor error en mi vida, generé mucho dolor, decepcioné a miles de personas y nunca dejaré de estar arrepentido".

En esta línea, indicó que “entiendo y lamento todo el dolor que he generado, sobre todo las personas que tienen o tuvieron cáncer, sus familias, quienes me apoyaron, y todas las personas que se han visto afectadas por haber dicho que tenía esa enfermedad”.

“Mi gravísimo error y el daño que causé ya no afectarán el trabajo de la Convención ni servirán para la campaña política de quienes quieren mantener un sistema injusto, contra el que miles se alzaron a partir del 18 de octubre de 2019”, puntualizó.

Rodrigo Rojas Vade argumentó que "nada de lo que yo pueda hacer o decir cambiará el pasado, no hay forma de reparación completa, no hay sanciones que permitan eliminar todo el dolor. Frente a mi error, hice lo que cualquier persona debe hacer en ese momento: reconocerlo, salir de la esfera pública, enfrentar los procedimientos judiciales y administrativos iniciados, presentar mi renuncia y devolver o donar los honorarios por el tiempo que no trabajé".

"Nadie escoge tener cáncer y el cáncer no escoge a las personas por su color político. Y quienes pidieron mi renuncia tienen razón, pues se basa en hechos graves que afectan el desempeño de mi cargo y el correcto funcionamiento de la Convención", sentenció.