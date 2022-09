Rodrigo Rojas Vade reapareció votando en colegio de Melipilla

Rojas Vade renunció a la Convención Constitucional en marzo de 2022. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 04 de septiembre 2022 · 16:40 hs

El ex convencional Rodrigo Rojas Vade, el protagonista de uno de las crisis más profundas que afectaron a la Convención Constitucional durante su año de funcionamiento, reapareció durante este domingo para votar en el plebiscito de salida.

El ex integrante de La Lista del Pueblo y Pueblo Constituyente, quien en septiembre de 2021 reconoció que había mentido sobre el diagnóstico de cáncer por el que se hizo conocido como activista, asistió a sufragar al Colegio Particular de Melipilla.

Rojas Vade esperó su turno en la fila y tras emitir su voto se retiró en total silencio, sin responder a los medios de comunicación que cubrían su presencia.

El caso Rojas Vade

El 4 de septiembre de 2021, hace exactamente un año, Rodrigo Rojas Vade admitió en una entrevista a La Tercera que había mentido sobre su diagnóstico de cáncer, en una noticia que causó impacto en la Convención Constitucional.

Por aquellos días, el convencional también se desempeñaba como vicepresidente adjunto de la mesa ampliada del órgano redactor, presentó su renuncia al cargo. A partir de esto se instaló un debate sobre su continuidad en el escaño, considerando que no existía ninguna ley para dejar la vacante.

Debido a esto, el Congreso Nacional debió aprobar una ley especial, la que permitió que Rojas Vade abandonara su rol como convencional de manera definitiva en marzo de 2022.

En una entrevista posterior al programa Pauta Libre de La Red, el ex constituyente explicó por qué inventó el cáncer y entregó las razones para llegar al organismo redactor.

“Buscamos una forma de poder equiparar la cancha y tratar de apoyar a la gente que quisiera acceder a la Convención Convencional. Me puse a disposición para ayudar en lo que más pudiera y mucha gente me pidió que me postulara, les costó convencerme y cuando dije que sí, siempre pensé bueno, si piensan que soy útil lo hago, pero si llegase alguien mejor calificado que yo, mi puesto está disponible. Nunca fue mi bandera”, señaló.