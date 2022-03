Rodrigo Rojas Vade y su falso cáncer: "Yo solo quería ayudar"

El ex convencional explicó el origen de su falso diagnóstico. AGENCIA UNO/ARCHIVO

21 de Marzo 2022

El ex convencional Rodrigo Rojas Vade rompió su silencio y habló por primera vez de su falso cáncer, mentira que se descubrió en septiembre de 2021 y que provocó una crisis en la Convención Constitucional.

En una entrevista al programa Pauta Libre de La Red, el ex integrante de La Lista del Pueblo explicó el origen del falso diagnóstico que dio a conocer en sus días de activista, el que también fue usado durante su campaña electoral.

“Hace 9 años empecé a enfermarme del estómago muy recurrentemente, con hospitalizaciones incluidas, diarreas con sangre, problemas… bueno, diarrea, estomacales súper recurrente”, explicó Rojas Vade.

El ex integrante de la Convención afirmó que entre las pruebas que le hicieron se le detectó sífilis, enfermedad que no comunicó a su pareja de entonces, quien según él no fue contagiada.

“Por eso no se lo dije y, bueno, lo que pasa es que no es lo mismo que enfrentar esos diagnósticos antes que ahora, 10 años después. Hace 9 años sentí mucha vergüenza, mucho temor, mucho odio contra mi mismo, que son sentimientos que yo vengo acarreando desde que era niño”, complementó.

Rojas Vade añadió que “luego de la sífilis tuve un compromiso medular muy importante con una plasia, bicitopenia. Sobre ese compromiso hematológico importante, que después se repitió en los años siguientes, que fueron atribuidos a respuestas autoinmunes, preferí decir que era leucemia”.

"Con el correr de los años, después de casi de 6, 7 años, se llegó a un diagnostico de enfermedad de behcet, que es una enfermedad auto inflamatoria, autoinmune. Quiere decir que no hay algo que la gatille, no es un virus, no es una bacteria, es idiopático", dijo.

La llegada a la Convención

Por su candidatura a constituyente, el técnico en prevención aeronáutica afirmó que “nadie le enseñó” seguir avanzando con su falso diagnóstico ni a usarlo con fines políticos.

“Buscamos una forma de poder equiparar la cancha y tratar de apoyar a la gente que quisiera acceder a la Convención Convencional. Me puse a disposición para ayudar en lo que más pudiera y mucha gente me pidió que me postulara, les costó convencerme y cuando dije que sí, siempre pensé bueno, si piensan que soy útil lo hago, pero si llegase alguien mejor calificado que yo, mi puesto está disponible. Nunca fue mi bandera”, comentó.

Rojas Vade aseguró además que nunca quiso burlarse de los enfermos de cáncer. “Siempre quise gritar por ellos lo que no podía gritar por mi mismo. Gritar por mi abuelo, por mis amigos que se han muerto de cáncer, dar la vida por ellos. En cierto modo sí, de ponerse a luchar allá mismo, adelante, donde están las balas. Donde muchos compañeros perdieron la vida y eso lo volvería a hacer”, añadió.

“No justifico lo que hice y nunca lo voy a justificar. Pero la motivación está muy lejos de lo que se instaló en la opinión pública. Yo solo quería ayudar, ponerme al servicio de la causa para que las cosas cambiaran”, expresó.

Por las consecuencias que trajo su acción al proceso constituyente, Rodrigo Rojas Vade afirmó que es “un poco pretencioso” hablar de un “daño”, porque “si bien yo no niego que manché la Constituyente, no sé si es manchado, pero no soy el único”.