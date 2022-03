Rojas Vade pospone retorno a la Convención: "Esperaré a ver qué pasa en el Congreso antes de volver"

Rodrigo Rojas Vade aclaró que siempre ha estado dispuesto a renunciar a la Convención, pero con un mecanismo de reemplazo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Hernán Claro 01 de Marzo 2022 · 16:17 hs

El convencional de la ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, retrocedió en su decisión de retornar a la Convención Constitucional como comunicó en un principio a través de un correo electrónico a la mesa directiva.

Según explicó el Pelado Vade, anunció públicamente que volvería a la Convención porque “no podía renunciar”, sin embargo, “ahora la situación cambia”.

“Así que esperaré a ver qué pasa en el Congreso antes de volver a la Convención. No retomaré siempre y cuando el proyecto siga avanzando con la celeridad que amerita garantizarles a todas y todos los vecinos del distrito 13 resguardar el pleno derecho que tienen a ser representados”, agregó en entrevista con The Clinic.

Respecto a la discusión del proyecto de ley para establecer más mecanismos de renuncia y uno de reemplazo que iniciará el próximo miércoles 2 de marzo en el Senado, Rodrigo Rojas Vade aseguró que “todos los políticos que me han exigido renunciar deberían apoyar el proyecto de ley para que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados”.

Por el contrario, en palabras del convencional que hizo noticia en el mundo por fingir un falso diagnóstico de cáncer terminal, si algún legislador vota en contra de la iniciativa “tendrá que explicar el por qué. Si no se aprueba atenderé a mi obligación de representar a mis electores”.

Rojas Vade asegura que “siempre he estado dispuesto a renunciar”

Durante la entrevista, Rodrigo Rojas Vade explicó que desde cuando reconoció haber mentido respecto a su enfermedad, se mostró dispuesto a renunciar a la Convención Constitucional.

Por esos días, según expresó, “informé que no seguiría trabajado en la Convención y que cuando me permitiesen renunciar, lo haría formalmente”.

“Se presentaron varios proyectos de ley para eso, pero a pesar de que todos dicen que quieren que renuncie, aún no se aprueban. Fui citado al Comité de Ética de la Convención, porque infringí el reglamento de ética, lo que es evidente ya que no he ido a trabajar”, explicó.

En esta línea, el ex representante de la Lista del Pueblo recalcó que “siempre he estado dispuesto a renunciar, pero legalmente no puedo y, al mismo tiempo, tengo la obligación de asistir como cualquier trabajador y tengo la obligación de representar a mis electores”.