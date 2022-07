Rojo Edwards por rol de Piñera en el Plebiscito de Salida: "Espero que no se involucre nunca"

El senador del Partido Republicano también aseguró que José Antonio Kast tampoco asumirá un rol central y será solo una figura fiscalizadora del Gobierno. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Aldo Lingua 25 de julio 2022 · 11:09 hs

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, se refirió a la situación de la campaña para el Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, asegurando que prefiere que el ex presidente Sebastián Piñera se quede fuera de la campaña del Rechazo, el cual calificó de una instancia ciudadana.

"El Apruebo está siendo completamente politizado, espero que el presidente Piñera no se involucre nunca, que se quede afuera, si quiere ayudar en la fiscalización del actual Gobierno eso está bien. El espacio del Rechazo y Apruebo tiene que ser ciudadano”, dijo el senador en el programa Mesa Central.

Además, aseguró que, así como espera que el ex mandatario no tenga un rol dentro de la campaña, tampoco lo tendrá el ex candidato presidencial de su partido, José Antonio Kast, sino que solo cumplirá un rol fiscalizador. “No va a aparecer y si aparece, va a ser fiscalizando al Gobierno”, aseguró.

Intervencionismo electoral

El senador también fue muy crítico del actuar del Gobierno del presidente Gabriel Boric, a quien acusó de intervencionismo electoral en favor del Apruebo. “¿Quiénes son los líderes de la campaña del Apruebo? Para empezar el presidente Boric que está de jefe de campaña, Michelle Bachelet, la diputada Cariola y el diputado Mirosevic”, afirmó.

Así es como Edwards emplazó al actual Gobierno y exigió que “deben empezar a gobernar, tener un plan en seguridad, de vivienda, combatir la inflación (…) la Contraloría no está haciendo su trabajo, y esperamos que (Boric) deje de ser jefe de campaña con los recursos de todos los chilenos”.

Sobre el debate constitucional que se está dando previo al Plebiscito de Salida, el senador aseguró que, a su parecer, los temas se están tratando de forma muy teórica y no se está discutiendo de forma aterrizada, en términos que se puedan compartir con la ciudadanía de forma sencillas.

“No estamos de acuerdo que la discusión se centre solo en algo etéreo y no en las urgencias sociales. La convicción republicana es que hoy en día tenemos un Gobierno que no gobierna”, dijo. En ese sentido, llamó a Chile Vamos a “respetar el acuerdo” que tienen con el Partido Republicano, que consiste en “no hacer ni giras ni opiniones por el Rechazo”.

“Entendemos el Rechazo como ciudadano, hemos cedido el liderazgo de la campaña”, dijo, para terminar, volviendo a enfatizar su punto de que el Rechazo es un movimiento de bases, no la elite política.