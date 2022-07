Ruth Hurtado entregó pasajes al presidente Boric para que visite La Araucanía

La ex convencional junto con el presidente en la ceremonia de cierre de la Convención. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 04 de julio 2022 · 12:07 hs

La ex convencional de Vamos por Chile, Ruth Hurtado, se acercó al presidente Gabriel Boric en su ingreso a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, y le regaló una polera y pasajes para que viaje a la Región de La Araucanía.

Justo antes que el mandatario se acerca a la testera del Salón de Honor del Congreso Nacional de Santiago, la representante del distrito 22 saludó al mandatario y le entregó los pasajes y una polera estampada por Mujeres por La Araucanía, con mensajes contra la violencia y el terrorismo en la zona.

En declaraciones a 24 Horas, Hurtado explicó su acción y señaló que es importante que el presidente visite la región para que conozca su realidad.

“Es importante que el presidente, así como ha visitado tres países ya en esto casi 120 días de mandato, él pueda visitar La Araucanía que es una región que ha estado azotada por la delincuencia, por el terrorismo, por el narcotráfico. Y yo vine en representación de la gente de La Araucanía y en representación de las víctimas de la violencia rural, como le llama el Ministerio Público”, expresó.

La ex convencional -que durante la última campaña presidencial fue vocera del ex candidato José Antonio Kast-, se había acercado al presidente en otras oportunidades. En enero pasado, cuando el mandatario aún no asumía el cargo, lo saludó y emplazó por los hechos de violencia en la Macrozona Sur.

“Me acerqué a entregarle una carta, mencionándole que probablemente voy a ser su pesadilla, pero voy a ser la voz de las víctimas de La Araucanía”, señaló la abogada en aquella oportunidad.