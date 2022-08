Se puso a llorar: diputado Gaspar Rivas se “quiebra” en Mucho Gusto

Gaspar Rivas se transformó en el centro de los comentario debido a un punto de prensa realizado el miércoles pasado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 05 de agosto 2022 · 14:07 hs

El diputado Gaspar Rivas (PDG) no pudo contener su emoción y se “quebró” en plena entrevista al matinal Mucho Gusto de Mega.

El legislador participó del programa para explicar por qué se había autoproclamado como el "Bukele chileno" y el "el comisario contra las lacras asquerosas que inundan de drogas a nuestros jóvenes", en un particular punto de prensa en el Congreso Nacional.

“Quiero ser sincero, a mí me afecta ver como sufre mi pueblo, mi pueblo chileno está sufriendo, y nadie por la mierda (sic) hace nada, por eso tomé esta porquería (mostrando placa de sheriff), como un símbolo de entender que necesitamos ley y orden”, expresó.

Tras esto, el congresista por la Región de Valparaíso manifestó que "hoy la ley defiende a lacras delincuentes, y el orden es una risa, y me van a disculpar los señores Ominami y Ossandón (presentes en el estudio de Mega), pero ellos hablan de cosas intrascendentes. Qué importan Piñera, Boric, Ricardo Lagos, a mí me importa mi gente que se la están cagando, matando en la calle. Eso me duele".

Las lágrimas y la complicada situación emocional del parlamentario se hicieron evidentes e hicieron que los conductores Soledad Onetto y José Antonio Neme cortaran el diálogo.

La curiosa declaración de Rivas

El diputado del PDG se transformó en el centro de los comentario debido a un punto de prensa realizado el miércoles pasado, donde presentó un proyecto para endurecer las medidas cautelares a los imputados de delitos violentos.

La propuesta busca incluir delitos de alta connotación como violación, femicidio, homicidio, robo con violencia o con fuerza.

Rivas aseguró que "la gente en la calle está pidiendo mano dura, perseguir a las lacras que destruyen la sociedad es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Yo en lo personal tomo este trabajo sucio, pero necesario”.

“Estoy dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia de la manera que sea”, indicó el legislador, quien procedió a colocarse una placa que decía sheriff en la solapa.

Tras esto, Gaspar Rivas puntualizó que “he aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas que inundan de drogas a nuestros jóvenes, a quienes la izquierda tiene el desparpajo de defender”, agregando que ”su único derecho es podrirse en las cárceles”.

“Aunque tenga que entregar mi vida, y lo digo en serio, con un tiro en la nuca, voy a combatir a esas lacras asquerosas”, sentenció.