Seguridad: Tohá pide acabar con la "guerrilla chica" para que el Estado recupere capacidad de reacción

En su análisis, la ministra del Interior Carolina Tohá cree que se está gastando mucha energía en encontrar culpables en vez de soluciones en el tema de seguridad AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 15 de septiembre 2022 · 12:26 hs

“Mujeres del comité político” se llama el espacio donde la vocera de gobierno Camila Vallejo comparte una transmisión en vivo. En esta oportunidad, el diálogo de la secretaria de Estado fue protagonizado por Carolina Tohá, quien está tomando el pulso a sus nuevas funciones como sucesora de Izkia Siches en el Ministerio del Interior.

“En el tema de seguridad, nosotros necesitamos funcionar en dos marchas. En lo inmediato, hay que mejorar mucho la capacidad de respuesta del Estado, como en el sur, por ejemplo… Requerimos realmente hacer un cambio de mentalidad de cómo estamos tratando los temas de seguridad, porque como son tan sensibles para las personas y todo el mundo político trata de ser empático en esto. Entonces es como un carnaval de ideas y cada uno tiene su proyecto para salir como el que está más encima”, fue una de sus reflexiones antes de enfatizar en las preocupaciones actuales de la política.

“Batalla política de todos los días de culparse. Que tú hiciste esto, que en tu gobierno no se hizo esto otro, que se agravó en el año no sé cuánto. Entonces, esta guerrilla en torno a la seguridad lo que trae a la larga es que las decisiones más de fondo no se toman, porque estamos con toda la energía puesta en esta guerrilla chica”, complementó la secretaria de Estado.

“Esa es una de las mayores razones por las cuales el Estado se ha demorado tanto en hacer cosas obvias de hacer, como tener estrategias de fondo de crimen organizado, una estrategia de verdad en el tema de armas, trabajar integradamente los temas de espacio público, pero que normalmente no son los que ganan los grandes titulares”.

Las soluciones que ve Carolina Tohá

En la cita con Camila Vallejo, la nueva ministra del Interior postuló algunos conceptos para, según ella, comenzar a tener éxito en el combate contra la delincuencia.

“El objetivo es desbaratar las bandas, tanto las que actúan con violencia en el sur que usan un conflicto político para hacer otros delitos, como las que actúan en las autopistas. Hay que tener un Estado preparado para el crimen organizado y eso significa entrar en otro tipo de cosas… Esto requiere una capacidad de manejo de recursos financieros, manejo de la información distinto, actuar más coordinados. Esa es la estrategia de fondo con la que vamos a lograr revertir el retroceso de los últimos años", sostuvo.

“El Estado está desbordado con el tema de la seguridad, está sin capacidad de reacción y si no invertimos en fortalecerlo, en darle herramientas, aunque eso no signifique para nadie una ganancia corta, pero significa para el país la ganancia larga de ganarle a la inseguridad, no vamos a avanzar”, cerró.