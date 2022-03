Senado aprobó mecanismo para que Rojas Vade renuncie a la Convención

No obstante, por falta de quórum, se rechazó la fórmula para llenar el escaño que dejaría la renuncia de un convencional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 02 de Marzo 2022 · 17:28 hs

El Senado aprobó este miércoles la reforma constitucional que permite la renuncia de constituyentes a la Convención Constitucional.

No obstante, por falta de quórum, se rechazó la fórmula para llenar el escaño que dejaría la renuncia de un convencional.

La senadora Luz Ebensperger, quien solicitó la votación separada, aclaró que “existe norma de reemplazo, puede que no nos guste, pero existe. El artículo 51 dice que cuando hay vacancia de un diputado independiente no habrá reemplazo. No me parece justo que los independiente sean tratados igual que los partidos políticos”.

Por su parte, el senador Carlos Bianchi aseguró que es necesario “proteger al votante. (…) Quien desconozca las listas y su validez le abre la puerta al populismo electoral. Este derecho de reemplazo no es por el mero hecho de ser un partido político, sino que se defiende al ciudadano”.

El senador Juan Antonio Coloma suscribió la visión de la senadora Ebensperger y explicó que “si un parlamentario independiente fallece no es reemplazado, a pesar de que la Constitución señale el número de parlamentarios”.

De esta forma, se avanzó en una salida ante la necesidad de que el convencional Rodrigo Rojas Vade deje definitivamente su escaño en la Convención, luego de haber mentido sobre su estado de salud.

Cabe recordar que Rojas Vade anunció esta semana que volvería a la Convención, sin embargo, tras las críticas transversales de sus pares, decidió quedar a la “espera” de la resolución que tomara la Cámara Alta en relación al avance de la reforma constitucional.