Senado confirma ingreso de Chile al TPP-11

Por: Cristián Meza 11 de octubre 2022 · 18:56 hs

El Senado aprobó por 27 votos a favor, 10 en contra y una sola abstención, que Chile sea parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11.

Con esta decisión, ahora la propuesta vuelve a la Cámara de Diputados para que le informe al Presidente Gabriel Boric su despacho desde el Congreso.

Al término de la votación la canciller Antonia Urrejola agradeció el trámite de aprobación del instrumento internacional y dio cuenta de las preocupaciones del Ejecutivo respecto a los denominados mecanismos de solución de controversias y la estrategia de las 'side letters' o cartas laterales.

Entre quienes se mostraron en contra de la propuesta estuvo la senadora DC Yasna Provoste, quien en su intervención expresó que “he votado en contra desde mi profundo amor a Chile, por su tierra y su gente. Por la defensa de sus recursos, de su patrimonio material y espiritual. Aspiramos a un nuevo nivel de desarrollo para el país, pero es imposible con el claro cerrojo que propone este Tratado”.

Por contrapartida, el senador y timonel RN Francisco Chahuán apuntó que “la aprobación del TPP-11 es una buena noticia, no solamente porque consolida a Chile como un país abierto al mundo, abriendo más de 3000 nuevos productos al comercio, sino porque además logramos que el gobierno abandonara su sesgo puramente ideológica y los fake news que se instalaron en torno al tratado”.

"No me cabe la menor duda que éste es un paso decisivo, hacemos el llamado al gobierno a no dilatar su promulgación y que seamos capaces de demostrar seriedad y certeza jurídica a la inversión extranjera, que es clave particularmente en el periodo que viene, donde el PIB tendencial y la proyección del desempleo formal puede hacer pasar un mal momento a miles de familias chilenas", agregó.