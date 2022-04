Senado cuestiona creación de Cámara de las Regiones: No cumple un estándar mínimo"

Puntualizó que “tenemos un desafío que es que el proceso constituyente se traduzca en una Constitución que sea la casa común de todos". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 14 de Abril 2022 · 00:06 hs

El Senado reaccionó a la decisión del pleno de la Convención Constitucional de eliminar la Cámara Alta para dar paso a una Cámara de las Regiones, dejando en claro que no cuenta con una “regulación coherente” con la democracia chilena.

Al respecto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señaló que “con lo aprobado hoy cuesta formarse una opinión de fondo, toda vez, que se aprobaron retazos de la propuesta original -no del todo coherentes- y, con muchas materias que no están debidamente reguladas. Por ejemplo, no se establecen cuáles son las competencias de las cámaras, pues hay normas relativas a su composición que no fueron aprobadas”.

Elizalde precisó que si bien “esta discusión es preliminar. Es una señal de alerta de acuerdo a la forma en que se lleva el proceso. Lo que se aprobó no cumple un estándar mínimo de una regulación coherente para tener un adecuado sistema político que corresponda a nuestra democracia”.

El legislador socialista recordó que “hemos insistido en la necesidad de contar con un sistema político que contemple: una cámara que represente a ciudadanos y una cámara que represente a los territorios. Esa es una forma adecuada para que exista un contrapeso político, en un sistema presidencialista, y para que se respeten de manera estricta los derechos de una democracia y hemos sido enfáticos, en especial, con el rol histórico que le ha correspondido al Senado”.

Puntualizó que “tenemos un desafío que es que el proceso constituyente se traduzca en una Constitución que sea la casa común de todos y que todos y todas nos sintamos interpretados y, para eso es necesarios proveer el diálogo y llegar a acuerdos más sustantivos”.

Por su parte, el senador UDI Juan Antonio Coloma cuestionó que “un país sin contrapesos políticos y con un debilitadísimo Poder Judicial, tal como se ha propuesto en la Convención, nos lleva a una lógica de poder total que a mí me inquieta profundamente. Los partidarios del oficialismo están en una lógica de poder total porque los equilibrios que el Senado históricamente plantea parece ser incómodos”.