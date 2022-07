Senado inicia debate de proyecto que rebaja quórum de actual Constitución a 4/7

La iniciativa, originada en una moción de los senadores DC Ximena Rincón Iván Flores y Matías Walker, además del independiente Pedro Araya. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 12 de julio 2022 · 21:39 hs

La Sala del Senado inició el debate de la reforma constitucional que busca rebajar a 4/7 el quórum requerido para modificar la actual Constitución

La iniciativa, originada en una moción de los senadores DC Ximena Rincón Iván Flores y Matías Walker, además del independiente Pedro Araya, quedó pendiente para una próxima sesión, luego que el senador RD Juan Ignacio Latorre, solicitara una segunda discusión.

En su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker, informó los alcances del proyecto y el proceso de estudio que se dio en esa instancia a la que concurrieron abogados constitucionalistas.

Precisó que el objetivo fundamental del proyecto es reducir los quórum de 2/3 y 3/5 contemplados en la actual Constitución a uno uniforme de 4/7 de los miembros de cada cámara.

En la sesión tomó la palabra el UDI Iván Moreira, quien expresó que "a pesar que hay un sector de la izquierda, encabezado por Apruebo Dignidad, en torno a retrasar y a que en Chile no hayan voluntades y espíritu de cambio, hoy estamos viendo los 4/7 y eso es voluntad de avanzar…así como las sociedades avanzan los políticos debemos ser flexibles, sin perder nuestra esencia".

Sus palabras fueron compartidas por Luciano Cruz- Coke, quien aseguró que "en Evópoli hemos estado permanentemente abogando por un cambio constitucional. No por esta Constitución que está proponiendo la Convención, cuyo mayor defecto es su irreformabilidad porque exige 2/3 de ambas cámaras o 4/7 más plebiscito"

Por su parte, la senadora PC Claudia Pascual cuestionó que "esta discusión se da sin el resultado del plebiscito de salida. Lo que busca, es poder facilitar un camino para que se vote con menos culpa por el rechazo; facilitar que la derecha y los sectores más conservadores salgan libres de la oposición que han sido durante 34 años, o ¿alguien cree que este proceso constituyente se hubiera dado sin estallido social?".

En tanto, el DC Francisco Huenchumilla reconoció que "este proyecto nos ha dividido como bancada. Habemos dos senadores que no estamos de acuerdo. Este es un tema de debate político y me pregunto: el 4 de septiembre tenemos dos alternativas y, en medio de éstas, surge esta propuesta de los 4/7. Me guío por la realidad, los hechos históricos y no quiero entregar un certificado de fe. Los ataques más brutales a la nueva Constitución son en particular a la plurinacionalidad y echo de menos un debate con sentido de Estado".