Senador Araya oficia a Codelco y ministra de Minería para que expliquen criterio con que ofrecen 34 propiedades mineras

EL senador Pedro Araya (IND-PPD) oficio a la ministra de Minería Marcela Hernando y a el Presidente del Directorio de Codelco Máximo Pacheco para transparenten los detalles de la venta los activos y propiedades mineras.

Por: Carlos Saldivia 06 de julio 2022



Luego de que EL DÍNAMO revelara que Presidente Boric ofreció en Canadá 34 propiedades mineras de Codelco a ejecutivos internacionales del rubro, el senador por la Región de Antofagasta, Pedro Araya (IND-PPD) —donde se encuentran 10 posibles alternativas para ofertar— envió el martes dos oficios para que el Gobierno y el presidente de la cuprera estatal transparenten los detalles de los activos que se venderían a privados.

“Es muy importante que el presidente Boric, a través de la ministra de Minería, Marcela Hernando (PR) y del presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco (PS) expliquen con claridad a los chilenos y chilenas cuál es el plan de desarrollo que tienen para nuestra principal empresa que es Codelco”, señaló el senador Araya a EL DÍNAMO.

El legislador aseguró además que dado el contexto en el que ocurre la venta de activos y ofertas de asociación con privados la situación se debe clarificar con detalle.

“Resulta fundamental que se aclare a la brevedad bajo qué condiciones y bajo qué criterios económicos Codelco se estaría desprendiendo y ofreciendo 34 propiedades mineras al mercado”, aseguró.



Molestia en el PC y el PR por manejo comunicacional de Codelco

Luego de la crisis de Ventanas, la reapertura de la fundición, y ahora la oferta de activos y de 34 propiedades mineras de Codelco —entre Tarapacá y El Maule— dirigentes de los partidos oficialistas cuestionaron la forma en que se informan las decisiones de la estatal ya que “errores comunicacionales derivan en problemas políticos”.



En el Partido Comunista, hay sostienen que se le puede llamar “invitación, búsqueda de socios, exploración conjunta, pero no hay que confundir a la gente con lo que se ve como privatización de propiedades mineras o terrenos de Codelco”.



El ex diputado por Tarapacá y ex convencional constitucional, Hugo Gutiérrez, aseguró a EL DÍNAMO que “esta llamada invitación a asociarse con empresas privadas" evidentemente parece que fuera una privatización.

"Todo lo que está haciendo Pacheco pareciera que apunta a privatizar activos de Codelco, es decir está haciendo todo lo contrario de lo que uno quisiera que realizara un representante del gobierno de Gabriel Boric”, aseguró.



Y agregó: “O Codelco tiene un grave problema comunicacional, pero es necesario que se aclare esto pronto. Ya vimos que lo del cierre de la Fundación de Ventana se vio, a contrapelo de los trabajadores y de sus intereses. Se manejó de una forma muy inadecuada”,.

En el Partido Radical tienen una impresión similar. Esta semana se realizó una reunión de la colectividad para "analizar el cierre de Codelco y las versiones sobre ventas de activos" y propiedades mineras.

“Hay una mala política comunicacional de Codelco que debe corregirse, porque cuando se toman determinaciones de este tipo, con muchos actores afectados, se debe comunicar correctamente a la población. Para eso Codelco tiene un equipo de comunicaciones y prensa que debiera preocuparse de la imagen corporativa de empresa con un relato creíble y fundado, y eso en el último tiempo ha estado ausente”, afirmó el ex secretario general del PR, Miguel Moreno.

Según expresó el dirigente, la determinación del directorio sobre Ventana, igual que la situación de los activos promovidos, no ha sido comunicado como debería haber sido en su implementación.

“Codelco actúa como un gobierno corporativo; Codelco no le comunico ministra de Minería de forma adecuada y va provocando confusión y situaciones incómodas, de la que la firma no se hace cargo”, aseguró Moreno.