Senador Bianchi presenta proyecto para evitar reparto de utilidades de AFP en caso de pérdidas

Por: Cristián Meza 05 de Mayo 2022 · 20:14 hs

El senador Karim Bianchi presentó una moción parlamentaria para que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no puedan realizar retiros ni repartir utilidades en caso de que las rentabilidades sean negativas.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de los senadores Iván Flores (DC), Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) y Alfonso de Urresti (PS), surge luego los accionistas de AFP Habitat anunciaran hace pocos días retiros de utilidades por un monto total de $115.000 millones en el ejercicio 2021.

“Lo que propongo con este proyecto de Ley Antimanotazo es establecer una prohibición de retiro y reparto de utilidades aplicable cuando exista rentabilidad negativa en cualquiera de cada uno de los fondos, en cualquier mes del último año en ejercicio. Lo anterior es concordante con el funcionamiento de nuestro sistema, como se advierte al apreciar que todos los fondos de pensiones han experimentado rentabilidad negativa al mes de marzo del año 2022. Por ejemplo, basta advertir que el Fondo E, que es el menos riesgoso, ha experimentado pérdidas acumuladas durante los últimos meses, al aprobar su inversión en distintos instrumentos que permiten que éste sea sensible a las fluctuaciones económicas y vaivenes del mercado”, afirmó Bianchi.

Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda, agradeció la invitación a firmar la moción parlamentaria, porque según señaló “el retiro de utilidades mientras los afiliados pierden rentabilidad, es una sinvergüenzura más de los dueños de las AFP. Y es además, una sinvergüenzura doble, porque sabemos qué ha pasado con los fondos, sabemos cómo van disminuyendo permanentemente y cada vez que uno ve su cartola en vez de aumentar la rentabilidad va bajando”.

“Hay contradicciones que tiene hoy en día el sistema de AFP y que la ciudadanía no logra entender es que cuando las cosas están bien las AFP ganan bien y cuando las cosas están mal pierden los afiliados y no las AFP, y eso no se entiende. Este proyecto lo que viene hacer es no solamente justicia con los dueños de los dineros de las AFP y les pone una condición a los dueños de éstas que es que cuando la rentabilidad de las inversiones sea negativa, no podrán retirar ni utilidades ni repartirse dividendo como lo están haciendo hoy las distintas AFP de nuestro país”, explicó Flores.