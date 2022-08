Senador Elizalde por acuerdo constitucional oficialista: “Va a haber 2/3 para estas mejoras en el Congreso”

En entrevista con "Tolerancia Cero”, el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde (PS) señaló que el Senado, una segunda cámara debe mantenerse.

15 de agosto 2022 · 15:52 hs

El Presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), aseguró que el acuerdo de cambios constitucionales, firmado la semana pasada entre los 12 partidos oficialistas de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, "es un buen paso y respondió al llamado que hizo el Presidente Boric".

La segunda autoridad política del país aseveró que el objetivo de este acuerdo era disipar dudas que surgieron a raíz de "interpretaciones erradas de lo que dice el texto" y “explicitar las reformas que se van a hacer contribuye a la causa del Apruebo".

El senador Elizalde señaló además que las definiciones que se establecen en este documento dicen relación con la implementación de la nueva Constitución de ganar el Apruebo y que el nuevo texto propuesto por la Convención dice, en la mayoría de los puntos, que “una ley va a regular la implementación”.

Consultado acerca de si el acuerdo que se aprobó por los partidos oficialistas requiere de 2/3 en el Congreso para su implementación señaló que “no todas las materias lo requieren, pero reformas como las de sistema político, sí”, son necesarios los 2/3.

Y agregó “No me cabe duda de qué va a haber ⅔ para estas mejoras (en el Congreso)”

“Soy partidario de que existan contrapesos y me parece positivo que exista bicameralismo”

En entrevista con "Tolerancia Cero”, el presidente de la Cámara Alta, señalo que el Senado como segunda cámara debiera mantenerse. Agregó también que en la propuesta de sistemas de justicia, no se aplicará la justicia indígena en materia penal

“En las materias en que tiene competencia la cámara de las regiones (el ex Senado), existe bicameralismo simétrico. Lo que yo he señalado es discutir que otras normas pueden ser vistas por la cámara de las regiones que son relevantes. Como, por ejemplo, el Derecho Laboral o seguridad social (…) la voz de los territorios es muy relevante en esa materia”, dijo.

Y agregó : “Habiendo sido aceptado el presidencialismo, soy partidario de que existan contrapesos y por tanto me parece positivo que exista el bicameralismo. Ese es mi punto de vista”.

“Aún así considero que en la valuación global del texto, estoy convencido de que el Apruebo es un mejor punto de partida. Cuando uno analiza un texto nunca puede estar del todo satisfecho en un 100%, en una sociedad democrática, pero se debe ponderar que es mejor como alternativa. Incluso este texto, es una mejor alternativa para lo que necesita el país”, concluyó.

En relación al Sistema de Justicia Indígena, señaló que del texto actual se desprende “que el pluralismo jurídico no se aplica en materia penal” y que el texto firmado por los partidos esta semana lo precisa.

“No es posible aplicar la justicia indígena en materia penal porque no tiene como Fuente el derecho escrito si no el derecho consuetudinario. Que se rige sobre la costumbre, y en materia penal nos rige la costumbre como fuente de derecho. Dicho el anterior, es evidente que en materia penal no va a existir pluralismo jurídico. Si en otras áreas. Pero el acuerdo lo que hace es explicitarlo”, afirmó Elizalde

“La constitución actual y las anteriores establecen que en materia penal rige el principio de legalidad. Es decir los delitos se tipifican por ley. Mientras que la fuente de que existe en la justicia indígena es el derecho Consuetudinario, es decir la costumbre. (...) y en materia penal no rige la costumbre Como fuente de derecho, Es evidente que en materia penal no va a existir pluralismo jurídico sino otras”, aclaró.