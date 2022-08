Senador Espinoza califica de "estalinismo" el marcaje de casas por comando del Apruebo

El senador confirmó que votará Apruebo, pero criticó la forma en que se realiza la campaña. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 01 de agosto 2022 · 11:33 hs

El senador Fidel Espinoza (PS) criticó la iniciativa anunciada por la coordinadora del comando del Apruebo, la diputada Karol Cariola (PC), quien afirmó que se van a marcar 2 millones de casas para identificar a quienes respaldaban la opción Apruebo para el plebiscito de salida.

La legisladora, que representa a Apruebo Dignidad al interior del comando, señaló a Canal 13 que “sta campaña nacional 2 millones de casas por el Apruebo, que básicamente se trata de sumar nuevas casas por el Apruebo. Vamos a ir dejándoles un cartelito que dice Esta casa está por el Apruebo en cada una de las ventanas. Este fin de semana estamos desplegados por todo el país”.

Espinoza analizó esta propuesta y en declaraciones a Radio Pauta aseguró que "eso de marcar casas es de un estalinismo" y que "poco menos es obligar a alguien en tener un planteamiento".

En cuanto al plebiscito, el socialista comentó que “nosotros queremos que Chile tenga una nueva Constitución, yo me la voy a jugar por eso, para que tengamos una nueva Constitución y que esa nueva Constitución entregue más derechos, pero que no sea solamente más derechos que queden en el papel”.

“Yo conversaba con mis pares de Ecuador, y me decían tuvimos una Constitución maravillosa en el texto. Con derechos increíble, que se alcanzaron, y llevamos 10 años y no se pudieron implementar. Ese es el tema, cómo los implementamos y cuánto cuesta para Chile implementarlo”, comentó.

El congresista confirmó que votará por el Apruebo, pero enfatizó en sus críticas hacia la forma en que se está llevando a cabo la campaña, manifestando que “a mí no me van a obligar, ni de mi partido, ni de ninguna parte, a que sea el que encabece en mi región una campaña de la cual no me siento 100% interpretado”.