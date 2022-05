Senador Fidel Espinoza (PS) dispara contra Siches: "Siempre debió haber sido ministra de Salud"

“Ella siempre debió haber sido la ministra de Salud y hubiera sido una espectacular ministra (pero) no ha estado fina en sus dichos ni en sus acciones". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 30 de mayo 2022 · 18:43 hs

El senador Fidel Espinoza (Partido Socialista) reiteró sus críticas a la ministra del Interior, Izkia Siches, en el marco de la extensión del estado de excepción acotada en la macrozona sur.

En entrevista con CNN Chile, el legislador apuntó a los “traumas” de cierto sector de la izquierda oficialista para no querer el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona.

“No hay que ver a un militar resguardando a la población como algo negativo (…) acá hay que tener una posición más firme y dura, porque yo amo a mi país y no por ser socialista no voy a poder plantear lo que quiero y yo quiero que la gente tenga más tranquilidad y eso no está ocurriendo”, puntualizó.

Y es que para Espinoza, “el Presidente hace guiños al Partido Comunista y a otros del Frente Amplio que les molesta la presencia militar para resguardar el orden y la seguridad. Un militar que esté resguardando la seguridad, respetando los derechos humanos, no tiene que ser algo mal visto”.

“Y hay sectores de la izquierda de nuestro país que les asoman traumas del pasado. Es fundamental que hayan medidas más estrictas para resguardar a nuestra población que lo está pasando mal. No tenemos que ver a un militar resguardando el orden como un enemigo, si los militares que están en los cuarteles son hijos de trabajadores”, declaró.

Para el senador PS, la principal responsable de esta situación es la ministra Izkia Siches, apuntando que “no puede ser que el Presidente tenga que salir cada semana a dar explicaciones por los dichos de la ministra”.

“Ella siempre debió haber sido la ministra de Salud y hubiera sido una espectacular ministra (pero) no ha estado fina en sus dichos ni en sus acciones, pero sería injusto involucrar a todo el ministerio del Interior porque Manuel Monsalve ha sido un buen subsecretario, no ha cometido errores”, argumentó.