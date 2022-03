Senador Flores (DC) acusa lentitud en nombramientos de Boric: "Cuando uno llama te contesta un subrogante"

Flores dijo que en Los Ríos sólo se ha nombrado a un seremi. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 28 de Marzo 2022 · 16:46 hs

El senador y militante de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, criticó al Gobierno de Gabriel Boric por la lentitud mostrada en la instalación de la nueva gestión que asumió el pasado 11 de marzo.

De acuerdo al legislador, su principal preocupación radica en que “el Gobierno todavía no se termina de instalar y al no instalarse no se están tomando decisiones críticas”.

“En ejercicio llevan dos semanas, pero las elecciones fueron en diciembre y nadie llega con los brazos cruzados a asumir, sino que ya vienen con un programa de Gobierno y han tenido tres meses para afinarlo y transformarlo en propuestas concretas y tomar decisiones”, profundizó en entrevista con Emol TV.

En esta línea, el senador Flores expresó que los parlamentarios representan a los territorios y en el suyo (Región de Los Ríos) “hasta el día de hoy, tenemos un seremi nombrado”.

El problema, en sus palabras, se produce porque “cuando uno llama te contesta un subrogante y te dice 'bueno, yo le puedo contestar hasta aquí no más, porque no puedo tomar una decisión'. Están incómodos, atemorizados e inmovilizados los servicios públicos en regiones y quién paga los platos rotos es la ciudadanía, los paga la ciudadanía”.

Pese a que la actual gestión lleva dos semanas de Gobierno, para Iván Flores “es un asunto que ya deberían haberlo tenido en enero, febrero, marzo, y seguimos sin saber cuándo se van a terminar de instalar”.

Flores acusa “falta de manejo político” en Gobierno de Boric

Durante la entrevista, el senador y ex diputado Iván Flores también acusó que hay una descoordinación al interior del Gobierno de Gabriel Boric, ya que no existiría un “espíritu de cuerpo”.

Según comentó Flores, en el Gobierno de Apruebo Dignidad “falta un poco de manejo político por parte del gabinete político y tienen que entender que gobernar no se hace solamente con los partidos más duros dentro de la coalición, sino que se debe hacer con mayor apertura, con mayor unidad dentro de todas las fuerzas de la centroizquierda que hoy representan lo que es el gobierno”.

Por último, al ser consultado por el indulto a los detenidos del estallido social que impulsa La Moneda, Flores dijo que “es un proyecto que no es una amnistía general”, por lo que votará a favor.