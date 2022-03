Senador Flores (DC) por proyecto de indulto a presos del estallido: “Yo voy a votar a favor"

Flores precisó que “creo que aquí hay que tener una mirada distinta a la tradicional respecto de cómo enfrentamos los delitos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 22 de Marzo 2022 · 18:15 hs

Un llamado a mirar el proyecto indulto o amnistía -al cual el Gobierno otorgó urgencia- desde la perspectiva de lo que fue el estallido social, formuló el senador Iván Flores (DC), agregando que votará favorablemente y que espera que se apruebe.

“Hay que entender que lo que pasó a partir del 18 de octubre fue un rebalse social, la gente salió a las calles porque no aguantó más, y en ese contexto hay que entender lo que significa la detención de algunas personas que no han cometido ningún delito y están detenidos, no han terminado su proceso y que, por lo tanto, cuando se les libere... ¿Qué? ¿El Estado les dará unas disculpas y nada más?”, sostuvo.

Flores precisó que “creo que aquí hay que tener una mirada distinta a la tradicional respecto de cómo enfrentamos los delitos. Yo estoy disponible para debatir este proyecto y que aquellas personas que se vieron envueltas y no constituyeron un delito importante como ya dije de daño a las personas o a la propiedad, puedan ser efectivamente indultadas. El debate va a iniciarse, el Gobierno le ha puesto urgencia suma por lo tanto yo espero que tengamos este proyecto ya frente a la ciudadanía; votaré favorablemente y espero que se apruebe”.

Por otra parte, agregó que “el proyecto parte como un planteamiento de indulto que termina siendo amnistía. Son dos cosas totalmente distintas, la amnistía es general y para todos. Sin embargo, en la discusión y con las indicaciones que han sido presentadas el proyecto de amnistía tiene que ver exclusivamente con un catálogo de delitos menores. No incluye el daño a las personas ni daños mayores a la propiedad pública ni propiedad privada, por lo que circunscribe en aquellas circunstancias en que personas se vieron envueltas dentro de una revuelta social".

Finalmente, señaló que “yo le hago una invitación a la derecha para que revise bien el proyecto, esto no es al boleo ni para todo el mundo, aquí hubo gente que efectivamente cometió un delito y que efectivamente dañó el futuro de muchas familias porque terminó con sus locales comerciales, yo creo que esas personas deben responder ante la justicia y sociedad. Pero el proyecto está acotado a aquellas personas que se vieron envueltas en una revuelta social, y en ese sentido hago una invitación a la derecha para que lo apoye y vayamos sanando estas heridas que nos duelen a todos".