Senador Gastón Saavedra: "Hay que incorporar la indemnización por años de servicio"

"Es una demanda sentida por los trabajadores", recordó.

Por: Cristián Meza 04 de Mayo 2022 · 18:18 hs

El senador PS Gastón Saavedra reflexionó sobre las tareas pendientes que tiene mejorar las condiciones laborales en nuestro país, destacando el rol clave que tendrá el actual ciclo político.

“Hay una vieja demanda de los trabajadores. Hay que incorporar la indemnización por años de servicio. Ya sé lo que me van a decir: es que se encarece el despido. No es posible que una persona que tenga 20 años de trabajo y lo echen de la pega, le paguen solo 11 meses”, reclamó el parlamentario.

En entrevista con el programa Profundidad de Campos de TV Senado, el legislador de la región del Biobío agregó que se trata de una situación que no existía hasta 1981 y tal como sucede en otros países, Chile debe aspirar a reconocer los años de servicio. “Es una demanda sentida por los trabajadores”, recordó.

Sobre cuáles deberían ser los ejes de la agenda en esta área, junto a la valoración del trabajo y sus condiciones como pieza clave del desarrollo, el senador Gastón Saavedra explicó que hay tres pilares en la discusión: jornada de trabajo, los factores de indemnización con participación de utilidades, y los accidentes y enfermedades profesionales.

“En nuestro país -2022- aún no tenemos una jornada de trabajo de ocho horas. Hay un fundamento muy fuerte como para colocar en primer lugar la jornada de trabajo. No estoy diciendo que ipso facto aprobemos y se apliquen las 40 horas pero lleguemos a un acuerdo”, agregó llamando a “humanizar el trabajo” en otro punto sensible de la agenda laboral.

Para el parlamentario integrante de la comisión de trabajo, “hay que poner en el centro –a propósito del ingreso mínimo- el valor del trabajo en la sociedad y ello debe ir de la mano con que se acelere el envío del proyecto de pensiones”, señaló.