Senador Huenchumilla apura al presidente Boric para que se presente en la Araucanía: "Está en deuda"

El presidente Gabriel Boric prometió un viaje a la Región de la Araucanía antes de fin de año

14 de septiembre 2022

“Yo no tengo una agenda exacta de cuándo voy a ir, pero me encantaría ir a la Araucanía antes de fin de año. No tengo ningún problema y que no les quepa duda de que vamos a hacer todos los esfuerzos para eso sea así. Tenemos 16 regiones en Chile y yo voy las voy a visitar todas más de una vez durante mi mandato, incluida, por supuesto, la Región de la Araucanía”.

Ese fue el mensaje que envió el presidente Gabriel Boric a fines de julio cuando fue consultado por su ausencia en la Macrozona Sur.

Al respecto, el senador Francisco Huenchumilla (DC) de la circunscripción 11 refrescó esta inquietud de los habitantes de ese sector del país para hacerle un llamado al mandatario y apurar su viaje. “Un presidente tiene que recorrer el país, las regiones, las comunas para empaparse directamente y dar ahí mismo las órdenes que le permitan hacer rectificaciones. Así que creo que el Presidente está en deuda con la Araucanía”, aseguró.

“La visita del presidente no va a cambiar por arte de magia el escenario, pero tiene un efecto simbólico, emocional, de producir en la gente confianza y en consecuencia el jefe de Estado tiene que tratar de ir a la zona… No sólo en los funcionarios públicos, sino que también en el ambiente, que el presidente está preocupado de lo que pasa, de escuchar a los distintos actores y no por intermediarios”, extendió Huenchumilla en diálogo con el canal del Senado.

En este contexto, el senador comentó el fallido primer viaje de la ex ministra del Interior, Izkia Siches a la Araucanía.

“Izkia y su gente hicieron una apuesta arriesgada y de repente en política se necesita hacer apuestas arriesgadas, de golpe, como yo que fui a Temucuicui a los tres días. Pero creo que esas apuestas arriesgadas hay que hacerlas calculadamente, la estrategia, el diseño para ir no fue el adecuado”, cerró.