Senador José Miguel Insulza se define: "Trabajaré con mi partido por la opción Apruebo"

Por: Cristián Meza 07 de julio 2022 · 22:19 hs

El senador PS José Miguel Insulza oficializó su postura de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, dejando en claro que se inclinará por la opción Apruebo.

Junto con ello, el parlamentario por Arica y Parinacota se refirió a la carta dada a conocer por el ex Presidente Ricardo Lagos, donde en un primer momento se mostró a favor de una tercera vía, señalando que "en lo que estoy de acuerdo con el ex Presidente Ricardo Lagos, es que el proyecto es perfectible, lo he dicho en otros términos, pero es mi opinión”.

“El tema es si se trabaja con este proyecto, o se trabaja con la actual Constitución y yo he sido partidario muy claramente desde el principio por votar Apruebo; los socialistas somos partidarios de votar a favor y yo voy a trabajar con mi partido por esta opción, pero también creo que los cambios y mejoras de la nueva Constitución se deben hacer posteriormente y siempre en el entendido de que vamos a tener estos perfeccionamientos”.

El legislador socialista enfatizó respecto de lo que tildó el mal llamado término "apruebo para reformar”, apuntando que "lo que se vota el 4 de septiembre es Apruebo o Rechazo y no hay cabida a otra opción, lo que pasa es que muchos esperamos, y somos bastante más socialistas los que nos pronunciamos así, que esto sea el inicio de una discusión constitucional más compleja y que habrá todavía muchos cambios qué hacer”.

Consultado el senador Insulza sobre si cree que la oposición apoye las reformas que dicen hoy apoyar, dijo que, “de todo hay en la viña del señor, quizás unos si participen de los cambios que se necesitan, como otros se olviden inmediatamente después de conocido el resultado, yo tengo la esperanza que las fuerzas democráticas, incluyendo a la centro-derecha, estén disponibles para mejorar sustantivamente la Constitución”.

“Yo espero que, si es necesario, y si realmente hay consenso y buena voluntad, alcancemos los quorum necesarios. La gente que vota Apruebo y Rechazo reconoce que esto tiene una cantidad de problemas que ojalá podamos corregir”, finalizó.