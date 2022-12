Senador Juan Luis Castro (PS) : "La gestión del ministro Giorgio Jackson no se ha notado mayormente en estos tres meses"

El legislador no exhibe una opinión particularmente favorable a la gestión del ex líder estudiantil de RD en su nuevo cargo ministerial. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Carlos Saldivia 06 de diciembre 2022 · 16:54 hs

El senador Juan Luis Castro (PS) integra tres comisiones clave del Senado en materias de desarrollo y beneficios sociales: Salud, Transporte y Adultos Mayores. Desde esa posición, el médico socialista ha seguido con interés la gestión del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD), luego de que dejara la cartera de la Segpres en septiembre pasado. Sin embargo, el legislador no exhibe una opinión particularmente favorable a la gestión del ex líder estudiantil de RD en su nuevo cargo ministerial.

El senador Juan Luis Castro tampoco ha quedado indiferente a la última polémica entre el secretario de Estado y la ex seremi de la cartera, Patricia Hidalgo (PPD), la cual advierte que “escaló hasta La Moneda”.

Dicha controversia estalló luego de la renuncia de Hidalgo, quien al dejar el puesto acusó a Jackson y a la delegada presidencial Constanza Martínez (CS) de haber recibido presiones para votar favorablemente proyectos de tratamientos de aguas servidas en la Región Metropolitana. Paralelamente, en una entrevista con Mega, Jackson aseguró que Hidalgo se desatendió un caso de violación. Según sostiene a EL DÍNAMO el senador Castro, ambas denuncias deben aclararse con rapidez y precisión.

—¿Cómo evalúa la gestión del ministro Giorgio Jackson en Desarrollo Social?

—La gestión del Ministro Giorgio Jackson en estos tres meses es poco visible. Hay muchas cosas importantes en el Ministerio de Desarrollo Social, es un ministerio de alto impacto para las políticas sociales, pero la gestión del ministro Jackson no se ha notado mayormente o de manera visible.

—¿Dónde debería ser más visible la gestión del ministro de Desarrollo Social?

—En la Región de La Araucanía, en adultos mayores, en el combate a la pobreza, etcétera. En sus propias áreas de competencia, es un ministerio con una alta relevancia en lo social.

"(Caso Seremi) …una suerte de tráfico de influencias"

—¿Qué le parece que el gobierno insista en la acusación contra la seremi de ignorar un caso de violación ?

—En relación con la polémica, encontramos, pero esto claramente escaló hasta La Moneda. Si bien hay versiones encontradas, porque palabras más palabras menos es evidente que hay una controversia dónde no son incompatibles los dos hechos. Por una parte un ex Seremi puede haber omitido un hecho grave que no denunció, pero a la vez tampoco se aclara la denuncia de ella de qué fue forzada votar a frente un proyecto inmobiliario delicado (de tratamiento de aguas) en Santiago contra su voluntad habiendo recibido presuntamente órdenes superiores de una forma de votación, lo que sería una suerte de tráfico de influencias.

—¿Podría haber un tráfico de influencias y situaciones contrarias a la probidad ?

—Esto está entrecruzado por versiones encontradas y estos hechos requieren que se dilucide más nítidamente porque son complejos para el Gobierno y también porque colocan en tela de juicio los aspectos de probidad cuando se trata de definiciones entre el mundo público y privado.

—¿Es inconveniente para el Gobierno que esto haya tenido que escalar hasta La Moneda ?

—Siempre es preferible que la salida de un Seremi se resuelva en la región respectiva, y no en el corazón del gobierno.