Senador Lagos Weber y acuerdo oficialista: "Se trata de salvar el Apruebo"

Por: Cristián Meza 14 de agosto 2022 · 15:48 hs

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) defendió el acuerdo constitucional alcanzado por Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, asegurando que la intención es “reivindicar” el texto emanado de la Convención.

"Nosotros lo que estamos haciendo es reivindicar el texto global. Lo que estamos haciendo es despejar temas que no son ciertos: que les van a expropiar la vivienda, que los subsidios estatales no van a transferir dominios (…) parte del acuerdo aborda temas bien sustantivos, creo que a la gente sí les interesa saber si quieren que un presidente se reelija o no, les interesa saber si el Poder Judicial se va a llamar Poder Judicial o Sistema de Justicia, o si la justicia será una sola para Chile en materia penal", indicó el parlamentario en Mesa Central de Canal 13.

Lagos Weber expresó que “decir que ahora el Presidente no se podrá reelegir o que se repone el estado de excepción no es maquillaje. No cambia algo muy importante, que eso es lo que yo quiero reivindicar en este texto, y es lo que está detrás de la propuesta. Lo que estamos haciendo ante el 4 de septiembre es decir queremos hoy día pasar hacia un Estado distinto, que garantice ciertos derechos sociales, que tenga una mirada distinta a la Constitución del 80”.

"Lo que estamos haciendo nosotros con esto es generar una señal importante a aquellos que tienen temor de cosas que no son ciertas, o tienen indefiniciones respecto a la poca claridad o la interpretación que pueda haber del texto mismo, porque es un texto que es perfectible. Se trata de salvar al Apruebo, lo digo con esas palabras y hemos ido de menos a más", apuntó el senador PPD.

El legislador apuntó que “espero que aquellos que han dicho que van a hacer muchos cambios se la jueguen ese día para ver cómo lo vamos a abordar (…) ante el eventual Rechazo, vamos a tener un trabajo arduo, porque nuevamente vamos a tener que iniciar un proceso convencional, aquí no hay espacio para un consejo de expertos o que los parlamentarios hagamos la nueva Constitución, eso no será así”.