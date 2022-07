Senador Latorre: "La nueva Constitución no será escrita en piedra"

El presidente de RD también criticó a la campaña del Rechazo, acusándolo de llevar una delantera injusta por haber comenzado antes de que se disolviera la Convención. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 24 de julio 2022 · 16:10 hs

El presidente de Revolución Democrática (RD) y senador por la Región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, se refirió al proyecto de nueva Constitución y al Plebiscito de Salida, el próximo 4 de septiembre.

Latorre dijo en entrevista con Mesa Central de Canal 13, que dentro de su coalición ven con escepticismo las encuestas, las cuales muestran una victoria del Rechazo, ya que no pueden predecir todos los escenarios posibles.

“Miramos las encuestas con mucha atención, las analizamos, pero al mismo tiempo creemos que suelen equivocarse. Ninguna encuesta es capaz de predecir cuánta gente va a ir a votar”, afirmó, pese a que la votaciones del próximo 4 de septiembre son obligatorias.

Sobre la decisión de su bloque de respaldar la propuesta de la Convención Constitucional, mencionó que "estamos por el Apruebo para avanzar. Creemos que este no es un punto de llegada, es un punto de partida".

Sobre la idea de Aprobar para Reformar, el senador de RD se mostró receptivo a la idea, asegurando de que esta no iba a ser una Constitución inmóvil. “La nueva Constitución no va a estar escrita en piedra, todos podrán presentar reformas constitucionales e incluso la propuesta, establece un mecanismo para reformularla. El tiempo para conversar, para que sea una reforma seria, con suficiente consenso, debe ser a partir del 5 de septiembre y no antes. El foco hoy es la campaña por el Apruebo", concluyó.

La carta de Michelle Bachelet

Además, comentó sobre la carta publicada ayer por la ex presidenta Michelle Bachelet, en donde reafirma su compromiso con el Apruebo. El senador señaló que “la carta es muy significativa".

A pesar de lo eso, el senador dijo que desconoce si la ex mandataria será parte de la campaña del Apruebo, ya que ella es parte del Partido Socialista y tendrán, entonces, una franja aparte de la del oficialismo, por ser de otra coalición de partidos.

Respecto a los posibles resultados en los comicios del Plebiscito de Salida, Latorre cree que el resultado va a favorecer al proyecto de Carta Magna presentada el pasado 4 de julio, y afirmó que “el triunfo puede ser similar al de segunda vuelta entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast".

También se mostró crítico de la campaña del Rechazo, a quienes acusó de llevar una ventaja temporal no correspondiente a los plazos legales. "El comando del Apruebo se está armando desde los primeros días de julio, mientras que la campaña del Rechazo viene desde el día uno de la convención y con mucha plata”, agregó.

Voto informado

El presidente de Revolución Democrática se refirió a las críticas que ha recibido en los últimos días el presidente Boric por entregar copias de la apuesta Constitucional a vecinos de distintas comunas.

“Repartir textos constitucionales es un deber del Gobierno para garantizar el voto informado, así como también dar las condiciones para que las elecciones sean transparentes”, afirmó, haciendo referencia a la campaña Vota Informado que lanzó el Gobierno de Boric.