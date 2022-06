Senador Latorre (RD) cuestiona proyecto de 4/7: "Preferiría dejar esta conversación para el 5 de septiembre"

A pesar de sus críticas, el senador comentó que la rebaja del quórum es "razonable". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 28 de junio 2022 · 10:11 hs

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) cuestionó el momento en el que se tramitará el proyecto que rebaja el quórum a 4/7 para las reformas a la actual Constitución, el que iniciará su discusión este mismo martes en la Comisión de Constitución del Senado.

En una entrevista a Radio Pauta, el legislador -que también es candidato para presidir su partido- comentó la propuesta entregada por los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, la que surgió luego que desde el Gobierno se admitiera que varias de sus reformas no podrían impulsarse en caso de una derrota del Apruebo.

Latorre señaló que la rebaja del quórum es “razonable”, comentando que “en el fondo, este ha sido parte de los problemas históricos que hemos criticado de la actual Constitución y las dificultades de hacer reformas significativas”.

Pese a esto, el senador criticó que la propuesta se ponga en marcha dos meses antes del plebiscito de salida, en donde se definirá el futuro del borrador redactado por la Convención Constitucional.

“La fecha en que se presenta, el contexto en que se presenta y quienes lo presentan también, condiciona un debate que a mí me parece que es complejo. En el momento en que se plantea no me gusta. Yo preferiría dejar esta conversación para el 5 de septiembre, con resultado en mano de lo que ocurra en el plebiscito y no antes”, manifestó.

Latorre comentó además que en el plebiscito se elegirá entre el Apruebo y el Rechazo, comentando que “quienes están promoviendo un plan B, una tercera vía, están inclinados por una campaña del Rechazo”.

El proyecto de Rincón y Walker podría avanzar en la Cámara Alta si cuenta con el respaldo de la oposición, que se mostró dispuesta a apoyarlo. En la Cámara de Diputados tendría un camino más difícil, ya que para avanzar debería contar con algunos votos desde la izquierda.