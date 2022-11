Senador Latorre y reforma previsional: se borra del mapa "el invento de Piñera"

Para el timonel de RD, la discusión de la reforma previsional permitirá dilucidar "quien está disponible y quien no, y quien está por seguir defendiendo el negocio de las AFP". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 03 de noviembre 2022 · 18:25 hs

El senador Juan Ignacio Latorre, timonel de RD, celebró la presentación de la reforma previsional del Ejecutivo, apuntando que esta iniciativa permitirá modificar el mercado de las AFP, dejando atrás lo que llamó “el invento de José Piñera”.

En entrevista con El Mostrador en La Clave, el parlamentario expresó que "es primera vez que se tocan a las AFP de verdad. Se pretende superar el sistema AFP tal cual las conocemos. De hecho el proyecto de ley va a derogar el decreto de ley 3.500 del año 80, que fue invento de José Piñera, hermano del expresidente Piñera, cuando fue ministro del Trabajo y Previsión Social en la dictadura cívico-militar".

Sin embargo, Latorre apuntó que "el objetivo no es solo atacar a las AFP", sino que que "estamos planteando un sistema mixto, no estamos planteando un sistema completo de reparto, todo público, todo estatal. Esa caricatura no está en el proyecto de ley".

Consultado sobre la discusión que tendrá en el Congreso, el senador RD cuestionó que las críticas de la oposición son meramente “ideológicas”.

“Es muy ideológico por parte de la derecha que quieran perseverar solo en la lógica de la capitalización individual, sabiendo que eso no mejora las pensiones”, precisó el legislador.

Juan Ignacio Latorre argumentó que “lo interesante de la discusión, que van a haber tablas de comparación, es como mejoran las pensiones hoy, una vez aprobado el proyecto (...) con este aporte del empleador a un seguro social, donde una parte va a redistribución en equidad de género y en solidaridad intergeneracional, pero se anota en el fondo de una cuenta individual pero distinta a la capitalización individual. Es como ocurre en los países nórdicos”.

Para el timonel de RD, la discusión de la reforma previsional permitirá dilucidar "quien está disponible y quien no, y quien está por seguir defendiendo el negocio de las AFP".