Senador Macaya calificó de "torpe provocación" anuncio de ministra Orellana sobre aborto

04 de octubre 2022 · 11:46 hs

El presidente de la UDI, Javier Macaya, calificó este martes de "torpe provocación" la declaración de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien anunció que el Gobierno avanzará en un proyecto de aborto sin causales.

La controversia se desató luego que la secretaria de Estado respondiera a la propuesta entregada por los diputados republicanos Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, que busca limitar la interrupción del embarazo, que actualmente está permitida en las causales de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.

En ese sentido, la autoridad había señalado en una entrevista al programa Tolerancia Cero de CNN Chile que las conversaciones para una iniciativa de aborto sin causales comenzaron el 28 de septiembre pasado, durante la conmemoración del Día de Acción por el Aborto Seguro, donde se dialogó con diversas organizaciones feministas.

Orellana explicó que se trabajará “cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más”.

Las declaraciones generaron molestia desde la oposición, que llamó al Ejecutivo a centrar su agenda legislativa en urgencias como la seguridad y la economía.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los cuestionamientos y afirmó que “se ha tratado de instalar una falsa polémica, esto no es que el proyecto se va a ingresar ahora, sino que se abre un espacio de discusión y conversación sobre un compromiso programático a propósito de declaraciones que son condenables y repudiables de un parlamentario de ultraderecha”.

Macaya: “Fue una torpeza y una provocación”

El senador Macaya profundizó en los cuestionamientos hacia el Gobierno y aseguró que las declaraciones de la ministra Orellana “no fueron artificiales”.

“En el actual momento me parece una torpe provocación. Creo que no conversa con el ánimo ni el espíritu de diálogo que se tiene que generar a propósito de la conversación constituyente”, expresó el gremialista a Radio Agricultura.

Consultado sobre si el anuncio es un guiño del Ejecutivo a su base de apoyo, el parlamentario comentó "de alguna manera han tenido una indiferencia, una soberbia, una tozudez que a mí me impresiona harto, porque de alguna manera pretenden seguir haciendo exactamente lo mismo y la mismas recetas que fracasaron en la Convención".

"Una de las razones por las que fracasó el proyecto de la Convención tenía que ver también con la dignidad humana y la defensa del derecho de la vida. Yo lo vi, me tocó escucharlo de muchas personas en Chile. Para ellos el aborto libre, sin limitación de semanas y sin causales, como hoy día existe en la legislación vigente, era un problema", añadió.

Macaya señaló además que la aclaración de Vallejo es “una confirmación que no era un tema que no conversaba con el actual momento político. Creo que fue una torpeza y una provocación de parte de la ministra Antonia Orellana y creo que es importante que la ministra Vallejo haya clarificado que no va a ser parte de la agenda de este año”.