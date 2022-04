Senador Macaya no descarta apoyo UDI a quinto retiro: "No estamos para resolver problemas del Gobierno"

El parlamentario recalcó que el “Gobierno no escucha y no quiere entregar la garantía de que los fondos son de los trabajadores, de que no se van a expropiar”. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 18 de Abril 2022 · 17:32 hs

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, deslizó la opción de que desde su partido voten a favor del proyecto del quinto retiro, en caso de que el Gobierno no entregue señales claras sobre declarar inexpropiables los fondos previsionales de los trabajadores.

En conversación con radio Cooperativa, Macaya afirmó que “cuando hay dudas sobre qué quiere hacer el Gobierno con los fondos, obviamente hay una discusión que no se trata de la necesidad por cuarentenas o falta de ayudas estatales, sino la posibilidad que te roben la plata. Por eso estamos en reflexión”.

“No estamos para resolver problemas del Gobierno. Creemos que estamos dando una oportunidad al Gobierno de generar conversación en la reforma previsional. Queremos garantías que no se expropiarán los fondos y, además, queda trámite legislativo”, agregó.

El parlamentario recalcó que el “Gobierno no escucha y no quiere entregar la garantía de que los fondos son de los trabajadores, de que no se van a expropiar”.

“Yo creo que hoy día se puede aprobar el quinto retiro. Yo estoy disponible a conversar, a mi no me gusta el proyecto alternativo del Gobierno, si tuviese que votar, votaría por ambos en contra”, añadió.

El senador sostuvo que “yo tiendo a empatizar con este miedo o sensación de que finalmente no hay señales concretar por parte del Gobierno que garanticen que los fondos de pensiones no se los van a llevar para otro lado”.

Por otra parte, acusó que el Gobierno tiene “en la Constituyente una cantidad importante de votos para declarar en ese lugar, que es la futura Constitución, que los fondos de pensiones van a ser inexpropiables y de propiedad de los trabajadores chilenos, la pregunta es por qué no lo hacen”.

Cabe recordar que esta misma jornada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que este lunes se ingresará una reforma constitucional para declarar inexpropiables los fondos previsionales de las personas.

Todo esto en la antesala de la votación esta tarde en la Cámara de Diputados, de los proyectos del quinto retiro y del retiro alternativo del Ejecutivo.