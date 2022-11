Senador Matías Walker pide cónclave para definir acuerdo constitucional

Vamos a cumplir con lo que dijimos el 4 de septiembre, que íbamos a rechazar, no para quedarnos con la constitución actual, para tener una nueva constitución a través de un organismo democrático, paritario, participativo“, indicó el legislador. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 23 de noviembre 2022 · 19:44 hs

El senador Matías Walker (Demócratas) se refirió al proceso constituyente que lidera en estos momentos el Congreso y pidió replicar el cónclave del 15 de noviembre de 2019, donde se acordó la pasada Convención Constitucional, para alcanzar un acuerdo sobre una futura Carta Magna.

En un punto de prensa desde la Cámara Alta, el ex militante DC reconoció que “hay que acelerar el tranco en estas reuniones y he pedido como presidente de la comisión de Constitución del Senado que, en vez de tener reuniones cada una semana o tres días, podamos encerrarnos a llegar a un acuerdo en la forma de un cónclave como lo hicimos el 15 de noviembre del año 2019 y que nadie se pare de la mesa mientras no se llegue a un acuerdo”.

El senador Walker recalcó que las diversas fuerzas políticas deben entregar “certeza a la ciudadanía” sobre el nuevo proceso constituyente y así poder dar paso a temas más urgentes como la seguridad y la reactivación económica.

“Queremos hacerle honor a nuestro nombre, Demócratas; creemos que tiene que ser un proceso democrático, participativo. Vamos a cumplir con lo que dijimos el 4 de septiembre, que íbamos a rechazar, no para quedarnos con la constitución actual, para tener una nueva constitución a través de un organismo democrático, paritario, participativo“, indicó el legislador.