Senadora Aravena pide revisar permanencia en el Gabinete de Jeanette Vega tras polémica por "presos políticos"

Por: Cristián Meza 16 de mayo 2022 · 20:44 hs

Un llamado a revisar su continuidad en el cargo realizó la senadora Carmen Gloria Aravena (IND) a la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, luego que la autoridad de gobierno señalara que en Chile “existen presos políticos”, en relación a personas que se encuentran detenidas en el contexto de la violencia que se registra en La Araucanía y por el estallido social.

La congresista indicó que la ministra “está profundamente equivocada, ya que hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas”, agregando que “ella (la ministra) cree que efectivamente son presos políticos y yo creo que ella está equivocada y del lado de la delincuencia y del terrorismo. Lamentablemente uno lo ve así, y sus disculpas son para no contaminar al gobierno, porque no es primera autoridad de gobierno que lo plantea”.

En esa línea, la legisladora por La Araucanía puntualizó que la ministra Vega “tiene que analizar responsablemente, con el compromiso que tiene con su coalición de gobierno y con su Presidente, si ella está a la altura de seguir a cargo del Ministerio de Desarrollo Social”.

Respecto a la violencia en la Macrozona Sur, Carmen Gloria Aravena expresó que lo que se vive en esa parte del país es “una situación de insurrección bastante evidente, con personas armadas que hoy enfrentan a carabineros que no tienen ni atribuciones ni las armas equivalentes, por lo tanto, está en grave peligro la población de la región de La Araucanía y el Bio Bío. El que no quiere ver esto es sencillamente ciego o está de acuerdo con el problema”.

Finalmente, la senadora afirmó que “la querella que anunció el gobierno en contra del vocero de la CAM es lo que corresponde hacer para perseguir a los autores de estos graves delitos”.