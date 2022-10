Senadora Campillai pidió al presidente Boric impulsar indultos particulares a presos del estallido

La senadora Fabiola Campillai llamó al presidente Boric a avanzar en indultos particulares. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 18 de octubre 2022 · 13:28 hs

La senadora Fabiola Campillai (Ind) llamó al presidente Gabriel Boric a avanzar en indultos particulares para los presos del estallido social, para que sirva como una alternativa ante la falta de votos para la propuesta de amnistía que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso Nacional.

La legisladora -que es una de las víctimas emblemáticas de los traumas oculares registrados durante el estallido-, planteó una alternativa a la propuesta que permanece en el Senado, la que contempla un catálogo de delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.

“En un comienzo pude tener la esperanza de que este proyecto de ley de amnistía pudiese sacar a nuestros presos políticos, pero al corto caminar me di cuenta que no estaban los votos para ello y que se había modificado de tal manera este proyecto que no sacaba a nadie de las cárceles”, expresó.

La senadora agregó que “es por eso que hoy hago el llamado al Presidente de la República a buscar otro camino por razones humanitarias: el camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos”.

La Moneda no renueva la urgencia

Durante el lunes, en la previa del tercer aniversario del estallido social, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que “por el momento” La Moneda no renovará la suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido social.

El Ejecutivo había puesto urgencia al proyecto en marzo pasado, luego que el entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se reuniera con la propia senadora Campillai.

Sobre esto, la ministra comentó "por el momento, no (vamos a renovar(, pero lo estaremos siempre evaluando todo como corresponde para atender a esos compromisos programáticos”.

“Hay una discusión que no ha tenido los resultados esperados en el Congreso respecto al indulto”, reconoció la secretaria de Estado, quien precisó que ”seguiremos trabajando en el diálogo con distintos actores para que eso pueda tener una respuesta concreta”.